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05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В выходные в Красноярске будет теплая погода

О плюсовых температурах сообщает Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 41% 753 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных в Красноярске будет теплая погода. 17 и 18 марта ожидаются облачность и плюсовые температуры. В субботу и воскресенье столбик термометра будет показывать + 3 и + 4 градуса, сообщают специалисты Гидрометцентра.

В пятницу, 16 марта, в Красноярске переменная облачность, небольшой мокрый снег. В этот день ожидаются порывы западного ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в последний день рабочей недели составит + 2 + 4 градуса. На автодорогах гололедица.

В субботу, 17 марта, ночью до минус семи градусов, днем ожидается +3, будет облачно и без осадков.

В воскресенье, 18 марта, температура воздуха ночью составит — 8 градусов, днем ожидается до + 4. В городе будет также облачно и без осадков.

Теплой погода обещает быть и на следующей неделе, с 19 марта.

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