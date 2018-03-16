В выходные в Красноярске будет теплая погода
О плюсовых температурах сообщает Гидрометцентр.
О плюсовых температурах сообщает Гидрометцентр.
На выходных в Красноярске будет теплая погода. 17 и 18 марта ожидаются облачность и плюсовые температуры. В субботу и воскресенье столбик термометра будет показывать + 3 и + 4 градуса, сообщают специалисты Гидрометцентра.
В пятницу, 16 марта, в Красноярске переменная облачность, небольшой мокрый снег. В этот день ожидаются порывы западного ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в последний день рабочей недели составит + 2 + 4 градуса. На автодорогах гололедица.
В субботу, 17 марта, ночью до минус семи градусов, днем ожидается +3, будет облачно и без осадков.
В воскресенье, 18 марта, температура воздуха ночью составит — 8 градусов, днем ожидается до + 4. В городе будет также облачно и без осадков.
Теплой погода обещает быть и на следующей неделе, с 19 марта.
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