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05:40 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы жалуются на скользкие тротуары

Не устоять на ногах. Красноярские пенсионеры жалуются на скользкие тротуары, а в администрации города сообщили, что лёд может таить и другую опасность.

Источник: Вести - Красноярск

Раиса Ивановна жалуется на скользкий тротуар на улице Советская. Зимой ходить приходилось по проезжей части. После уборки сугробов на асфальте всё равно осталась наледь, подсыпка не спасает. Пенсионерка купила в спортивном магазине шипы для обуви, чтобы не получить повторную травму.

«Целый месяц проболела — упала. У нас многие старушки по два раза ноги ломали», — сетует пенсионерка Раиса Лучникова.

В администрации Красноярска сообщили, что выпавшие осадки сложно убрать за один раз. В их ведении площадь в 15 миллионов квадратных метров улиц и пешеходных дорожек. «За те снегопады, которые прошли в праздничные дни, мы хорошо убрали улично-дорожную сеть. В понедельник я поставил задачу подрядчикам, управлению дорог и департаменту горхозяйства приступить к активной уборке тротуаров. Объём очень большой, определяется он в миллионах квадратных метров», — пояснил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

В мэрии готовятся к закупке новой техники на 900 миллионов рублей. В том числе и компактных тротуарных механизмов, которые сделают пешие прогулки по мегаполису комфортнее. Ещё одна зона риска в городе — поймы малых рек. Сейчас коммунальщики очищают русло реки Бугач, потому что когда начнёт таять лёд, есть опасность затопления соседних огородов и частных жилых домов. Такие же работы проводят на реке Кача, чтобы избежать весеннего половодья.

Роман РЫКОВ.

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