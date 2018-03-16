В Красноярске прошёл флешмоб за благоустройство сквера Серебряный

С высоты птичьего полёта видно: молодёжь Октябрьского района выстроилась в дату — 18 марта. В этот день решится судьба места, в котором они хотят проводить своё свободное время.
Сквер «Серебряный» очень популярен у местных жителей, ведь это единственный зелёный оазис на несколько кварталов вокруг. Но увы, с точки зрения благоустройства он оставляет желать лучшего: обветшалая спортивная площадка, скамейки — это, пожалуй, всё, что здесь есть.
Огромная площадь сквера позволяет разместить здесь спортивные тренажёры, фонтаны, детскую игровую зону, место для выгула собак и даже городской сад. Всё это здесь может появиться. Соответствующий дизайн-проект уже разработан архитекторами. И повезло не только скверу «Серебряный», аналогичные задумки есть для зелёных зон в каждом районе краевого центра.
«Всего по городу выбрано 18 объектов для благоустройства — существующих скверов. Из них по результатам голосования 18 марта будут выбраны 10 объектов, набравшие наибольшее количество голосов», — пояснил глава Октябрьского района Красноярска Игорь Ким.
Увидеть, какие преображения ждут ваш сквер, можно на сайте 24благоустройство.рф. А чтобы поддержать преобразование зелёной зоны возле вашего дома, достаточно отдать за него свой голос на избирательном участке в воскресенье, 18 марта.
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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