В Красноярске прошёл флешмоб за благоустройство сквера Серебряный

Источник: Вести - Красноярск

С высоты птичьего полёта видно: молодёжь Октябрьского района выстроилась в дату — 18 марта. В этот день решится судьба места, в котором они хотят проводить своё свободное время.



Сквер «Серебряный» очень популярен у местных жителей, ведь это единственный зелёный оазис на несколько кварталов вокруг. Но увы, с точки зрения благоустройства он оставляет желать лучшего: обветшалая спортивная площадка, скамейки — это, пожалуй, всё, что здесь есть.



Огромная площадь сквера позволяет разместить здесь спортивные тренажёры, фонтаны, детскую игровую зону, место для выгула собак и даже городской сад. Всё это здесь может появиться. Соответствующий дизайн-проект уже разработан архитекторами. И повезло не только скверу «Серебряный», аналогичные задумки есть для зелёных зон в каждом районе краевого центра.