На Байкале открылся новый учебный центр для государственных инспекторов
Аналогичные обучающие центры планируется создать во всех федеральных округах.
Аналогичные обучающие центры планируется создать во всех федеральных округах.
Первый в стране центр подготовки государственных инспекторов в области охраны окружающей среды будет создан на территории Прибайкальского национального парка, сообщает официальный сайт Года экологии в России.
В границах ООПТ находятся
Аналогичные обучающие центры планируется создать во всех федеральных округах РФ в целях усиления охраны заповедных территорий и повышения эффективности борьбы с браконьерством.
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