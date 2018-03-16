На Байкале открылся новый учебный центр для государственных инспекторов

Первый в стране центр подготовки государственных инспекторов в области охраны окружающей среды будет создан на территории Прибайкальского национального парка, сообщает официальный сайт Года экологии в России.

В границах ООПТ находятся горно-таежная и степная зоны, а также водные акватории, что позволяет проводить обучение в различных природных условиях. На территории ООПТ имеются необходимая техника, помещения для занятий и отдыха.