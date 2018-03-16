Пенсионерка отдала мошенникам 126 000 рублей, чтобы излечиться от болезни
Неизвестная женщина, позвонившая на стационарный телефон 79-летней бабушки, представилась работником регистратуры больницы.
Неизвестная женщина, позвонившая на стационарный телефон 79-летней бабушки, представилась работником регистратуры больницы.
Пожилая кемеровчанка отдала мошенникам 126 000 рублей, желая излечиться от смертельной болезни.
Как сообщает
Пожилая кемеровчанка отправилась в отделение банка и перевела необходимую сумму на указанный счет. Работники банка предупредили бабушку, что её, возможно, пытаются обмануть мошенники. Когда пенсионерка позвонила в больницу, ей сообщили что доктор с указанной фамилией никогда там не работала. Только тогда пожилая кемеровчанка поняла, что стала жертвой мошенников.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисток разыскивают.
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