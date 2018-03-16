Минздрав обнаружил проблемы с лечением онкологии в регионах

По словам министра, выявленные недостатки касаются как диагностики и лечения онкологии, так и квалификации специалистов. Как уточнила госпожа Скворцова, разница между квалификациями в онкологических службах в разных регионах очень большая.

Глава Минздрава рассказала, что на сегодняшний день можно констатировать существенное отставание России в ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний. По итогам 2017 года одногодичная летальность достигла 22%, а пятилетняя выживаемость приближается к 54%. Целевыми показателями по этим параметрам являются 70% по пятилетней выживаемости и 12% — по одногодичной летальности.

По словам Вероники Скворцовой, для устранения проблем нужен «полный переход для каждого больного, независимо от того, где он проживает, на единый код онкологического заболевания».

«Он включает не только локализацию, наличие или отсутствие отдаленных метастазов, не только морфологические, иммуногистохимические маркеры, но и островные генетические маркеры, которые позволяют — даже если половина этого кода идентична — вести совершенно по-разному пациентов и выходить на разные международные протоколы лечения», — цитирует ТАСС министра.

Она отметила, что помимо этого в России создаются головные федеральные центры по ключевым направлениям. «Для того, чтобы облегчить эту работу, мы создаем референсные медицинские центры. Академик Франк (Георгий Франк, онколог и академик Российской академии медицинских наук.— “Ъ”) возглавит, соответственно, иммуногистохимию и сейчас уже начал сертифицировать во всех регионах те центры, которые будут в этой сети», — пояснила глава Минздрава. Она уточнила, что аналогичные центры появятся по томографии и ранней диагностике заболеваний.