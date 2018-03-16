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06:04 (мск), источник: "Российская газета"

В приморском зоопарке овчарка удочерила маленькую леопардессу

В зоопарке Владивостока «Садгород» среднеазиатская овчарка Эльза взяла на воспитание пятимесячного котенка леопарда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заведения.

Мать маленькой хищницы Милаши отказалась кормить ее после рождения, поэтому приемной родительницей для пятнистой кошки стала золотистый ретривер Тэсси.

Теперь «эстафету» по воспитанию приняла Эльза. Как отмечается в сообщении, несмотря на свои габариты, собака «очень аккуратно и бережно выгуливает котенка».

У Эльзы уже есть опыт общения с дикими кошками. Владельцы зоопарка купили овчарку осенью прошлого года, чтобы та составила компанию двухмесячной львице Астре. Звери подружились и теперь живут в одном вольере, вместе едят и играют.

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