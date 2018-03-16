В приморском зоопарке овчарка удочерила маленькую леопардессу

Теперь «эстафету» по воспитанию приняла Эльза. Как отмечается в сообщении, несмотря на свои габариты, собака «очень аккуратно и бережно выгуливает котенка».

У Эльзы уже есть опыт общения с дикими кошками. Владельцы зоопарка купили овчарку осенью прошлого года, чтобы та составила компанию двухмесячной львице Астре. Звери подружились и теперь живут в одном вольере, вместе едят и играют.