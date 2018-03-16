В приморском зоопарке овчарка удочерила маленькую леопардессу
В зоопарке Владивостока «Садгород» среднеазиатская овчарка Эльза взяла на воспитание пятимесячного котенка леопарда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на
В зоопарке Владивостока «Садгород» среднеазиатская овчарка Эльза взяла на воспитание пятимесячного котенка леопарда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на
Мать маленькой хищницы Милаши отказалась кормить ее после рождения, поэтому приемной родительницей для пятнистой кошки стала золотистый ретривер Тэсси.
Теперь «эстафету» по воспитанию приняла Эльза. Как отмечается в сообщении, несмотря на свои габариты, собака «очень аккуратно и бережно выгуливает котенка».
У Эльзы уже есть опыт общения с дикими кошками. Владельцы зоопарка купили овчарку осенью прошлого года, чтобы та составила компанию двухмесячной львице Астре. Звери подружились и теперь живут в одном вольере, вместе едят и играют.
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