В Кемеровской области открылся новый цех по переработке молока

В Кузбассе начал свою работу новый цех по переработке молока.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, предприятие открыл индивидуальный предприниматель Иван Балбин на средства областного гранта в размере 10,6 млн рублей и свои деньги. На предприятии была смонтирована линия для переработки молока, мощность составляет 4 тонны сырья в сутки. В планах производство 1 тонны бутилированного пастеризованного молока, 200 кг сметаны, 90 кг творога и 10 кг сливочного масла.
Поставки сырья будут осуществляться с местной молочно-товарной фермы. Открытие цеха позволило создать 10 новых рабочих мест. Продукция будет продаваться в магазинах муниципалитета и областного центра.
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