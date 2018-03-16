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05:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области открылся новый цех по переработке молока

Производство начало свою работу в селе Тарасово Промышленновского района.

В Кузбассе начал свою работу новый цех по переработке молока.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, предприятие открыл индивидуальный предприниматель Иван Балбин на средства областного гранта в размере 10,6 млн рублей и свои деньги. На предприятии была смонтирована линия для переработки молока, мощность составляет 4 тонны сырья в сутки. В планах производство 1 тонны бутилированного пастеризованного молока, 200 кг сметаны, 90 кг творога и 10 кг сливочного масла.

Поставки сырья будут осуществляться с местной молочно-товарной фермы. Открытие цеха позволило создать 10 новых рабочих мест. Продукция будет продаваться в магазинах муниципалитета и областного центра.

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