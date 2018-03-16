Школьники края стали участниками «горняцкого» урока и рассказали об угле
Ученики школы в Рыбинском районе смогли почувствовать себя в роли представителей самых востребованных горняцких профессий.
Ученики школы в Рыбинском районе смогли почувствовать себя в роли представителей самых востребованных горняцких профессий.
В конце февраля в начальных классах школы села Переясловка Рыбинского района Красноярского края прошел «горняцкий» урок. Его посвятили развитию угольной отрасли в регионе и республике Тува, а также предстоящему юбилею филиала «Переясловский разрез» компании «Русский Уголь», входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева.
Ученики Переясловской школы смогли почувствовать себя в роли представителей самых востребованных сейчас горняцких профессий — машиниста экскаватора и водителя карьерного автосамосвала.
На уроке школьники рассказывали о том, что такое угольный разрез, в чем заключается работа горняков и зачем им нужны каски, а также о том, что такое экскаватор и какую работу он выполняет на угольном разрезе. По мнению детей, экскаваторы для добычи угля бывают желтыми, оранжевыми и коричневыми. А «лыжи» им нужны, чтобы хорошо передвигаться и держать равновесие. «У экскаватора есть не только лыжи, но и лыжные палки. Просто он их сложил!», — уверены школьники.
После завершения урока многие дети сказали, что хотят пойти по стопам своих родителей и работать в угольной отрасли. Все они признали, что работа эта сложная, но интересная.
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