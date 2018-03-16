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07:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Ради концерта с участием Александра Маршала в Новосибирске перекроют улицу

Запрет на движение транспорта продлится в течение 14 часов.

В связи с концертом в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который пройдет в новосибирском Театральном сквере в воскресенье, 18 марта, на 14 часов перекроют движение на улице Депутатской.

— Ограничение будет действовать на участке между улицами Красный проспект и Серебренниковской с 08:00 до 22:00, — пояснили ситуацию в пресс-службе мэрии.

Как ранее писала «Комсомольская правда», в концерте примут участие около 300 артистов. Зрители увидят выступление ансамбля песни и танца «Чалдоны», вокального ансамбля «Славяне», дуэта «Ягода», народного хореографического ансамбля «Сибирские узоры» и других. А гвоздем программы станет выступление известного музыканта Александра Маршала.

Начнется концерт «Россия. Севастополь. Крым» в 16:00, а выступление Александра Маршала в 19:00. Завершится мероприятие фейерверком.

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