Ради концерта с участием Александра Маршала в Новосибирске перекроют улицу
Запрет на движение транспорта продлится в течение 14 часов.
Запрет на движение транспорта продлится в течение 14 часов.
В связи с концертом в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который пройдет в новосибирском Театральном сквере в воскресенье, 18 марта, на 14 часов перекроют движение на улице Депутатской.
— Ограничение будет действовать на участке между улицами Красный проспект и Серебренниковской с 08:00 до 22:00, — пояснили ситуацию в
Как ранее писала «Комсомольская правда», в концерте примут участие около 300 артистов. Зрители увидят выступление ансамбля песни и танца «Чалдоны», вокального ансамбля «Славяне», дуэта «Ягода», народного хореографического ансамбля «Сибирские узоры» и других. А гвоздем программы станет выступление известного музыканта Александра Маршала.
Начнется концерт «Россия. Севастополь. Крым» в 16:00, а выступление Александра Маршала в 19:00. Завершится мероприятие фейерверком.
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