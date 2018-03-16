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07:29 (мск), источник: VN.ru

Болельщики ХК «Сибирь» пойдут на выборы в клубной атрибутике

Устроить массовую акцию и прийти на выборы 18 марта в клубной атрибутике решили болельщики хоккейной «Сибири». Пост об этом появился в социальных сетях в одной из фанатских групп.

Новосибирск — город спортивный. Именно это и хотят подчеркнуть хоккейные болельщики. Майки со снежинкой на синем фоне наденут фанаты, когда пойдут на избирательные участки. По мнению болельщиков, это позволит еще раз заявить о себе и своих интересах. Акцию поддерживает и руководство команды.

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«Мы полностью поддерживаем это начинание. Я считаю, что может получиться грандиозное событие, флешмоб чуть ли не мирового масштаба. Призываю всех болельщиков прийти в атрибутике клуба на голосование, показать, какая большая семья у нас проживает, и как она нуждается в большом, современном, благоустроенном доме», — говорит генеральный менеджер ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.

Новосибирск — главный претендент на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Президент международной федерации Рене Фазель сообщил, что предложение будет официально одобрено весной на конгрессе. Но для организации столь масштабного международного турнира необходима современная ледовая арена. Как нужна она и хоккейному клубу «Сибирь», который проводит домашние матчи на 50-летнем стадионе. Флешмоб от болельщиков в день выборов — еще одна возможность привлечь внимание к строительству арены.

Избирательные участки откроют свои двери 18 марта в 8 утра. Отдать свой голос за кандидата может любой гражданин России старше 18 лет.

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