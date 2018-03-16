После выборов в Хабаровский край придет весна
Снег ожидается ко второй половине воскресенья.
Снег ожидается ко второй половине воскресенья.
Неустойчивую погоду в Хабаровском крае прогнозируют синоптики на предстоящие выходные. В день выборов, 18 марта жителей ожидает свежий ветер и снег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По всем ощущениям суббота будет намного комфортнее — и солнце теплее, и ветер меньше. Ночью температуры будут достигать -6−15 градусов, днем — около 0 °C. А вот в воскресенье в центральных и северных районах края возможен небольшой снег, свежий ветер по долинам рек усилится до 18−20 м/с. Температурный фон ночью составит -13−20°C, днем от -3 и до -10°C, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
— Снег ожидается ко второй половине дня в воскресенье, порывы западного ветра достигнут к вечеру 15−20 м/с. Однако погода днем будет достаточно теплая — до +2 градусов днем и до -10 градусов ночью. В ночь на субботу будет холоднее — до -16°C, днем градусник термометра поднимется до -1−3°C, — уточнила синоптик.
Кстати, специалисты также говорят о том, что весна придет в край уже на следующей неделе. Так, в отдельные дни температура поднимется до +6°C.
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