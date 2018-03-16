После выборов в Хабаровский край придет весна

Источник: Хабаровский край сегодня

Неустойчивую погоду в Хабаровском крае прогнозируют синоптики на предстоящие выходные. В день выборов, 18 марта жителей ожидает свежий ветер и снег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— По всем ощущениям суббота будет намного комфортнее — и солнце теплее, и ветер меньше. Ночью температуры будут достигать -6−15 градусов, днем — около 0 °C. А вот в воскресенье в центральных и северных районах края возможен небольшой снег, свежий ветер по долинам рек усилится до 18−20 м/с. Температурный фон ночью составит -13−20°C, днем от -3 и до -10°C, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Вероятность снега сохранится в начале следующей недели, однако ветер поутихнет. Что касается Хабаровска, то и здесь будут осадки.

— Снег ожидается ко второй половине дня в воскресенье, порывы западного ветра достигнут к вечеру 15−20 м/с. Однако погода днем будет достаточно теплая — до +2 градусов днем и до -10 градусов ночью. В ночь на субботу будет холоднее — до -16°C, днем градусник термометра поднимется до -1−3°C, — уточнила синоптик.