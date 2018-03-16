«Металлург» проведет домашний матч плей-офф с «Динамо» из Санкт-Петербурга
Игра начнется в 19:00 во Дворце Кузнецких Металлургов.
Игра начнется в 19:00 во Дворце Кузнецких Металлургов.
Новокузнецкий «Металлург» проведет домашний матч
Как сообщает
Питерцы уже встречались в сезоне с «Металлургом» 29 ноября, и новокузнечане выиграли со счетом 3:1, победив «Динамо» в основное время. Данил Романцев и Павел Медведев, набравшие по 7 очков, являются самыми результативными игроками «Металлурга».
Четвертьфинальная игра пройдет 16 марта в Новокузнецке в 19:00 часов во Дворце Кузнецких Металлургов.
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