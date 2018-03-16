«Металлург» проведет домашний матч плей-офф с «Динамо» из Санкт-Петербурга

Как сообщает пресс-служба клуба, для новокузнечан матч будет первым домашним поединком в рамках четвертьфинальной серии. До этого «Металлург» играл в Санкт-Петербурге и сейчас уступает в серии «Динамо». У новокузнечан довольно плотный график: за 29 дней они сыграли 13 игр, 10 из которых прошли на выезде. За это же время «Динамо» провели 11 матчей, 9 из которых прошли дома.