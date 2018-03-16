В Красноярском крае открылось второе культурное пространство-трансформер

Напомним, первое в крае многофункциональное культурное пространство «Доброе» торжественно открылось 19 января в посёлке Добромысловский Идринского района. Тогда на его площадке развернул свои локации культурно-образовательный маршрут «Енисейский Экспресс» и собрал более 1200 гостей со всего района.

Новый культурно-досуговый центр открылся 15 марта в деревне Анциферово Енисейского района. Заложенное в далёком 1639 году на берегу могучего Енисея селение славится тем, что здесь зародилась знаменитая купеческая династия Кытмановых — именно эту фамилию сегодня носит Енисейский краеведческий музей. Сегодня в окружённом бескрайней тайгой Анциферово, в котором нет даже своего сельсовета, живёт около 300 жителей — теперь же у них появилось полноценное место способное стать культурным магнитом не только для этой деревни, но и соседних сел.

Как и в Добромысловском, главной особенностью новой площадки стали передвижные стены, позволяющие трансформировать и обустроить внутренние залы в зависимости от задач: создать концертную площадку, открыть зоны для проведения мастер-классов и лекций, конференций, семинаров или кружков, выставок, кинопоказов, открытых встреч с именитыми гостями.

Торжественно открыл культурное пространство «Доброе» в Анциферово временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс. Он подчеркнул, что несмотря на то, что в деревнях давно уже есть телевидение, а много где сегодня есть и интернет, обычного человеческого общения никто и ничто не заменит.

«Здесь действительно очень современный, хоть и небольшой клуб, но я надеюсь, что всем здесь хватит места и, думаю, у него очень правильное и симптоматичное название — “Доброе” — поскольку именно добро здесь будет объединять людей. Я сам родился в такой же небольшой таёжной деревне, поэтому уверен, что это место станет центром притяжения. Это уже второй такой объект у нас в крае, и, я уверен, именно такие небольшие проекты, приспособленные к нуждам сельских жителей, необходимо тиражировать. Возможно — немного расширять их функционал, делать их, в том числе, и местом размещения каких-то административных служб, для того, чтобы в одном месте концентрировать всё, что необходимо для организации полноценной жизни людей», — сказал, обращаясь к гостям, Александр Усс.

Исполняющая обязанности министра культуры края Елена Мироненко отметила, что два открывшихся в нашем регионе многофункциональных досуговых центра — проект эксклюзивный не только для Красноярского края, но и для всей России.

«Могу сказать это абсолютно точно — мы изучали опыт наших коллег из разных регионов: таких мультифункциональных проектов-трансформеров на территории России нет. Поэтому он пилотный для всей страны. Конечно мы очень волновались, когда его создавали, потому что делать что-то новое всегда волнительно — не знали получится или нет. Когда увидели, что получилось в Добромысловском, то поняли — это пространство для жизни, оно удобное, с ним можно работать, его можно по-разному трансформировать и применять не только для культурных событий. Это пространство для любых общественных мероприятий — как центр жизни, куда может прийти и молодёжь, и старшее поколение. Посмотреть театральные представления, провести спортивные мероприятия и многое другое. Совсем скоро появится и библиотечный пункт. Поэтому я абсолютно уверена, что у этого проекта будет большая хорошая судьба. Знаю, что многие в этом заинтересованы — самые частые запросы, из тех, которые мне приходят из территорий, касаются именно будущего сельских клубов. И мы показываем, что это будущее есть. Думаю, потребуется совсем немного времени, чтобы в каждой территории края появились такие пространства», — заявила Елена Мироненко.

Культурное пространство «Доброе» площадью в 215 квадратных метров способно вместить более 50 человек. Здесь есть интернет, вся необходимая мебель, современная техника и оборудование для организации мероприятий.

В день открытия перед центром развернулась «Добрая ярмарка», где можно было приобрести сувениры местных мастеров, увидеть карту деревень и сел Енисейского района, поразглядывать репродукции картин сибирского гения — В. И. Сурикова.

Гости праздника смогли увидеть и все возможности нового культурного пространства. Развлекательная программа растянулась на весь день: практически нон-стопом шли мастер-классы по робототехнике, диджеингу, прикладному искусству, а все желающие смогли встретиться с сибирским писателем Михаилом Тарковским.