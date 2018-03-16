Проезд по участку улицы Грязнова в Иркутске стал односторонним
Односторонним стало движение транспорта в Иркутске на участке ул. Грязнова в промежутке от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского с 16 марта 2018 года.
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Односторонним стало движение транспорта в Иркутске на участке ул. Грязнова в промежутке от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского с 16 марта 2018 года.
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