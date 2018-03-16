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08:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Проезд по участку улицы Грязнова в Иркутске стал односторонним

Односторонним стало движение транспорта в Иркутске на участке ул. Грязнова в промежутке от ул. Тимирязева до ул. Дзержинского с 16 марта 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба городской администрации, предупреждающие об этом дорожные знаки уже установлены. Теперь автомобили по указанному участку могут следовать в направлении только от ул. Тимирязева в сторону ул. Дзержинского.

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