Иван Ургант «оценил» метановый факел из отходов жителей Уралмаша
В эфире программы «Вечерний Ургант» в шуточной манере рассказали о новой «зеленой» технологии МУП «Водоканал».
В эфире программы «Вечерний Ургант» в шуточной манере рассказали о новой «зеленой» технологии МУП «Водоканал».
На получаемый метан из канализационных стоков на Северной аэрационной станции МУП «Водоканал» обратили внимание в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Телеведущий Иван Ургант в шуточной манере назвал применяемую технологию новым оружием россиян, сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал».
Ведущие шоу рассказали в эфире федерального телеканала о новой технологии, которую запустили на этой неделе на Северной аэрационной станции МУП «Водоканал», — получаемом метане из канализационных стоков Уралмаша и Эльмаша. Иван Ургант в своей шуточной манере рассказал телезрителям, что в Екатеринбурге сделали газовый факел из метана, получаемый из «фекалий жителей города».
«Где-то вдалеке удивленно выдохнул Илон Маск, — пошутил телеведущий. — А я вот думаю с таким бы факелом да в Пхенчхан приехать на Олимпиаду. Теперь каждый россиянин может быть спокоен: как минимум свой дом он прогреть сумеет. А если мы все вместе соберемся, это может стать еще и оружием. Давайте придумаем название этому оружию».
Уместно сказать, что запущенная в Екатеринбурге технология действительно уникальна, применение которой в России насчитывается единицы. Способ получение метана происходить от брожения иловых осадков в специальных резервуарах, называемых метантенками, а иловые осадки остаются при процессе обеззараживания воды из
Сейчас на предприятии изучают химические свойства получаемого метана, но уже в этом году за счет биогаза запустят полное отопление аэрационной станции, отказавшись от использования природного газа. В будущем на станции планируют вырабатывать электроэнергию из метана.
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