День поэзии пройдёт в Братске 21 марта

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к примеру, на площади возле кинотеатра «Чарли» участники акции познакомятся с творчеством братских поэтов из объединения «Литературное братство», смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах. В парке на ул. Карла Маркса любителям поэзии предложат сыграть в поэтические анаграммы и угадать поэта по строчкам из его произведений, а также прочесть любимые стихи. Активные участники получат памятные призы.

Возле библиотеки семейного чтения № 4 (пер. Новый, 4) участники акции смогут прочитать свои любимые стихи, поучаствовать в литературных викторинах и опросах «Любите ли Вы поэзию?» и «Ситуация поэтического выбора — книга, которую я бы взял на необитаемый остров». Всех участников акции ждут приятные призы!

Библиотека семейного чтения № 5 организует акцию на территории детской площадки 26 микрорайона. Для братчан будут организованы конкурсы «Стихи в шоколадке», «Эстафетное чтение», «Волшебных слов чудесный мир», а посетителям библиотеки предложат оформить «Стихотворное дерево» и отдохнуть на «Лавочке поэзии».

Библиотека семейного чтения № 11 проведет акцию на территории клуба ж.р. Порожский (ул. 50 лет Октября, 79). Участникам будет предложено ответить на вопросы мини-викторины, прочитать наизусть любимое стихотворение, а в ходе всей акции библиотекари будут знакомить прохожих с поэтическими сборниками российских поэтов.

Библиотека семейного чтения № 1 им. Г. Михасенко начнет акцию шествием от здания библиотеки по ул. Гидростроителей, 45 до торгового центра «Невский». Во время шествия участники акции смогут ответить на вопросы викторины «Русская поэзия в музыке и красках». А с 13.00 до 17.00 в группе «Библиотека им. Г. Михасенко» ВКонтакте (https://vk.com/club34057013) пройдет поэтический интернет-марафон «Звездопад поэзии», в котором каждый подписчик сможет оставить строчки своих любимых стихотворений.

Творческая программа организована на территории возле библиотеки русской поэзии 20-го века им. В. Сербского (ул. Наймушина, 54) и на смотровой площадке около памятника И. И. Наймушину. Участникам предложат поэтические викторины и импровизированное чтение стихов.

На площади ж.р. Энергетик (ул. Наймушина, 26) пройдет акция, в рамках которой каждый участник получит от библиотекаря воздушный шарик, буклет о библиотеке и поздравление с Днем поэзии. В ходе акции пройдет опрос, который поможет узнать, какое место в жизни братчан занимает поэзия. В библиотеке семейного чтения № 8 детей будут организованы громкие чтения «Любимые стихи вслух», поэтические кроссворды и филворды, презентация игры-конструктора «Поэтикус». Взрослые и молодежь смогут поучаствовать в лотерее «Необычно о привычном» и познакомиться с книжными выставками «Круг чтения», рассказывающей о братских литературных объединениях, и «Я пустынник незрячий, и с этой судьбой меня белая трость повенчала…», на которой будут представлены произведения незрячих поэтов Иркутской области. В течение всего дня в библиотеке семейного чтения № 8 будут звучать аудиозаписи чтения стихотворений в исполнении известных актеров театра и кино.

Библиотека семейного чтения им И. Наймушина проведет акцию на пешеходной дорожке от улицы Зверева до школы № 41 (рядом с торговым комплексом «Инва»). В программе — мини-тест «Чей портрет?», конкурсы «Поэты — по одной строке», «Классик или современник?», «Мне это имя подсказали строки…». Все желающие смогут прочитать свои любимые поэтические строчки.