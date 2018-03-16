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07:44 (мск), источник: ЕАН

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву исполнилось 47 лет

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву сегодня исполнилось 47 лет.

Как сообщили ЕАН в областном Департаменте информационной политики, глава региона в этот день работает в обычном режиме.

Напомним, по традиции Куйвашев заранее попросил всех, кто готовился подарить ему тот или иной подарок, отказаться от этой идеи и перечислить посильную сумму в благотворительный фонд для помощи больным детям. В этом году губернатор договорился о партнерстве с фондом «Мы вместе».

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«Любую сумму, сколько не жалко. Каждый год мы договариваемся с одним или несколькими фондами, публикуем реквизиты в СМИ и Интернете. Собираются довольно приличные суммы. Смогли помочь многим. Некоторые жертвователи отправляют потом мне копии платежек, и такие “поздравительные открытки” намного важнее и ценнее любых подарков», — заявил Куйвашев накануне.

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