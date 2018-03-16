Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву исполнилось 47 лет

Как сообщили ЕАН в областном Департаменте информационной политики, глава региона в этот день работает в обычном режиме.

Напомним, по традиции Куйвашев заранее попросил всех, кто готовился подарить ему тот или иной подарок, отказаться от этой идеи и перечислить посильную сумму в благотворительный фонд для помощи больным детям. В этом году губернатор договорился о партнерстве с фондом «Мы вместе».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgTkQMXhyNd/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgTkQMXhyNd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Важный пост. 16 марта у меня будет день рождения. Уже несколько лет как сложилась традиция: я всех прошу не дарить мне никаких подарков, а вместо этого, если хочется оказать знак внимания, перечислить деньги в благотворительный фонд для помощи больным детям. Любую сумму, сколько не жалко. Каждый год мы договариваемся с одним или несколькими фондами, публикуем реквизиты в СМИ и интернете. Собираются довольно приличные суммы. Смогли помочь многим (если интересно, расскажу потом). Некоторые жертвователи отправляют потом мне копии платежек, и такие «поздравительные открытки» намного важнее и ценнее любых подарков. Да, к сожалению, у отечественной государственной медицины не всегда есть возможность помочь всем, кто нуждается. Поэтому бывает необходима помощь общества. В этом году мы в том числе договорились о работе с фондом «Мы вместе». Есть конкретные дети, которым можно помочь: 1. Ильнар Ахмадеев, 1 год. Ретинобластома правого глаза. Это агрессивная опухоль. Есть хороший шанс помочь. Нужно лечить в Швейцарии. Надо 1 200 000 рублей. 2. Люба Пермякова. 6 лет. Красноуфимск. Атрезия (отсутствие) наружных слуховых проходов. Двусторонняя тугоухость 3 степени. Очень умная и талантливая девочка, мечтает стать учителем. Редкая болезнь. Могут помочь в Калифорнии, полностью вылечить болезнь. Надо 1 752 000 рублей. 3. Дима Напольских. Нейробластома забрюшинного пространства 4 ст., ремиссия. Состояние после аутологичной трансплантации. Энцефалопатия Кинсбурна. Нужно собрать 205 тысяч рублей. Мальчика лечили три года, началась длительная устойчивая ремиссия, но случился инсульт. Сейчас нужна реабилитация в частном учреждении, к врачам которого ребенок привык. У родителей не хватает денег. Можно помочь. Реквизиты для перечислений (любая сумма поможет!) — в комментариях к посту. Заранее спасибо всем, кто откликнется. Если решите сделать пожертвование, напишите об этом у себя в инстаграме или других соцсетях, может быть, вашему примеру последует еще кто-нибудь. Если денег соберется больше, чем надо, у фонда будет возможность помочь и другим детям.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Куйвашев</a> (@evgenykuyvashev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-14T13:43:13+00:00">14 Бер 2018 р. о 6:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.