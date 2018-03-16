В Уфе на концерте «Крымская весна» выступит Elvin Grey
УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В воскресенье, 18 марта, на площади перед
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УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В воскресенье, 18 марта, на площади перед
Для уфимцев и гостей столицы выступят популярные артисты —
Начало в 12.00.
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