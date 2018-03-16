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07:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на концерте «Крымская весна» выступит Elvin Grey

УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В воскресенье, 18 марта, на площади перед Конгресс-холлом пройдет праздничный концерт под открытым небом «Крымская весна».

Для уфимцев и гостей столицы выступят популярные артисты — этно-проект «Zainetdin», группа «Sunrise» и Elvin Grey (Радик Юльякшин).

Начало в 12.00.

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