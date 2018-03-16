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09:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Высокооплачиваемая проститутка раскрыла подноготную своей работы

Американка Алиса Литтл считает себя самой высокооплачиваемой проституткой в Соединенных Штатах. По словам 20-летней Алисы, работа в секс-индустрии это «лучшее, что было в жизни». За два года она заработала своими услугами почти миллион долларов. Ей приходится и много тратить.

Американка Алиса Литтл считает себя самой высокооплачиваемой проституткой в Соединенных Штатах. О ее работе подробно рассказало издание The Sun.

По словам 20-летней Алисы, работа в секс-индустрии это «лучшее, что было в жизни». За два года она заработала своими услугами почти миллион долларов.

В то же время, по словам Литтл, ей приходится много тратить. Почти 2500 долларов в год ей приходится тратить на презервативы и смазку. Помимо этого необходимо выкладывать деньги за маникюр и занятия в тренажерном зале. Каждый день ей приходится вставать в 7 утра.

Говоря о рабочих буднях, Литтл объясняет, что обычно в борделе плечом к плечу работает около 20 красивых женщин. Они в течение 12−14 часов в сутки, пять дней в неделю ждут, чтобы их выбрали мужчины. Среди клиентов много студентов и отставных военных. Помимо них Литтл обычно обслуживает еще семейные пары, девственниц, одиноких женщин, разведенных мужчин и вдовцов.

«Вы можете подумать, что моя работа связана только с сексом. Но в действительности я продаю прежде всего близость», — говорит Литтл. По ее словам, ей приходится быть одновременно психологом.

В свободной время Литтл старается получать новые знания по психологии, социологии и различным аспектам сексуальности через книги и онлайн-лекции.

Алиса мечтает, чтобы проституция была узаконена во всех американских штатах и в ее родной Ирландии, которую покинула в пятилетнем возрасте. По ее словам, ее семья полностью поддерживает выбор профессии. Родные знают, что ее работа законна и безопасна.

В феврале жительница Великобритании рассказала, что обслуживает до 30 мужчин за ночь в своем автофургоне, на котором ездит по стране. По ее словам, она рада хорошо зарабатывать и иметь возможность содержать 11 кошек и двух собак.

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