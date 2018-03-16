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07:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Театры Иркутской области отправились на гастроли по региону

На гастроли в разные районы Иркутской области отправились государственные театры Приангарья.

Как сообщает 16 марта 2018 года пресс-служба правительства региона, 13 и 14 марта артисты музыкального театра им. Н. М. Загурского выступили в Усть-Илимске. В доме культуры «Дружба» состоялся показ джаз-мюзикла для семейного просмотра «Мэри Поппинс, до свидания!» и гала-концерт «От оперетты до мюзикла. Лучшее». Жителям Усть-Илимска представили вокальные и танцевальные хиты из рок-оперы «Юнона и Авось», оперетт «Принцесса цирка», «Сильва», «Белая акация», «Фиалка Мон-мартра», «Веселая вдова» и мюзиклов «Алые паруса», «Мама Мия», «Кабаре», «Граф Монте-Кристо». Эти постановки также покажут во дворце искусств «Энергетик» в Братске, куда артисты отправятся с 20 по 24 апреля. В театрально-концертном центре «Братск-Арт» они покажут музыкальную сказку «Кот в сапогах» и знаменитую комедию «Тетушка Чарли».

Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина со 2 по 7 апреля с гастролями выступит в Иркутске. В программе пять спектаклей. Показы пройдут на сцене Иркутского областного Театра юного зрителя им. А. Вампилова. Затем артисты выступят в поселках Куйтун, Магистральный, Новая Игирма, городах Вихоревка, Тайшет, Усть-Кут и городе Северобайкальск в Республике Бурятия. Всего пройдут более 20 показов двух спектаклей — «День рождения Кота Леопольда» и «Весна на Заречной улице».

Артисты Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова 1 и 14 марта выступили в Ангарске и Шелехове. На сцене ДК «Нефтехимик» состоялся показ спектакля «Ужин по-французски», а на сцене ДК «Металлург» — сказки для детей «Василиса Прекрасная». На 13 апреля запланировано выступление в поселке Михайлова Черемховского района, где охлопковцы покажут «Старомодную комедию».

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» с 1 по 5 марта представил озорной спектакль «Федоткины смешилки, Федулкины страшилки» в постановке главного режиссера театра Юрия Уткина в селах Казачинское и Улькан, посёлках Ключи, Магистральный и Окунайский Казачинско-Ленского района, в поселке Жигалово, селах Чекан и Дальняя Закора Жигаловского района. Постановку посмотрели более 1000 маленьких зрителей. Всего было сыграно 10 спектаклей.

Кроме того, губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии в качестве почетного гостя приглашен в Читу и Улан-Удэ. В Забайкальской краевой филармонии иркутские музыканты вместе с лауреатом международным конкурсов, скрипачом Михаилом Почекиным выступят 21 марта на открытии международного фестиваля искусств «Цветущий багульник». В программе симфония № 5 Л. В. Бетховена, увертюра «Гебриды или Фингалова пещера» и концерт для скрипки с оркестром ми минор Ф. Мендельсона. С такой же программой артисты выступят 23 марта в Улан-Удэ на праздновании 80-летия Бурятской государственной филармонии.

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