Пострадавшую в ДТП участницу «Мисс Екатеринбург» выписали из больницы

Бывшую участницу городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» выписали из больницы после случившегося жуткого ДТП в районе Заречного, где погибло несколько человек. Девушке требуется серьезная реабилитация в Клиническом институте мозга, сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал».

Анастасию Трянину выписали из больницы еще 7 марта. По сообщениям ее друзей девушка начала открывать глаза, слышать и реагировать на реакции людей. «Кормление происходит через зонд. Дышит сама, но помогает трубка, которая выведена через трахею, пока снимать ее нельзя, врачи перестраховываются», — сообщает в специально созданной ее друзьями группе социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас бывшей участнице городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» требуется долгая реабилитация, которая будет проходить в Клиническом институте мозга под Березовским. Девушка прошла один курс реабилитации с тренажерами на развитие мышц рук и ног. Также девушку научили там глотать. Но в будущем потребуются еще курсы и не один.

Друзья Анастасии специально создали группу в «ВКонтакте» для организации помощи девушке. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», авария произошла 7 января в районе города Заречный, где лоб в лоб столкнулись автомобили Kia Rio и ВАЗ-2112. На автомобиле Kia Rio девушка ехала в Асбест к своим родителям вместе с молодым человеком.