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07:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Пострадавшую в ДТП участницу «Мисс Екатеринбург» выписали из больницы

Друзья Анастасии Тряниной призывают к помощи.

Бывшую участницу городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» выписали из больницы после случившегося жуткого ДТП в районе Заречного, где погибло несколько человек. Девушке требуется серьезная реабилитация в Клиническом институте мозга, сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал».

Анастасию Трянину выписали из больницы еще 7 марта. По сообщениям ее друзей девушка начала открывать глаза, слышать и реагировать на реакции людей. «Кормление происходит через зонд. Дышит сама, но помогает трубка, которая выведена через трахею, пока снимать ее нельзя, врачи перестраховываются», — сообщает в специально созданной ее друзьями группе социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас бывшей участнице городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» требуется долгая реабилитация, которая будет проходить в Клиническом институте мозга под Березовским. Девушка прошла один курс реабилитации с тренажерами на развитие мышц рук и ног. Также девушку научили там глотать. Но в будущем потребуются еще курсы и не один.

Друзья Анастасии специально создали группу в «ВКонтакте» для организации помощи девушке. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», авария произошла 7 января в районе города Заречный, где лоб в лоб столкнулись автомобили Kia Rio и ВАЗ-2112. На автомобиле Kia Rio девушка ехала в Асбест к своим родителям вместе с молодым человеком.

По информации отделения пропаганды УГИБДД Свердловской области, девушка, будучи неопытным водителем, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с отечественной машиной. В результате на месте происшествия скончались водитель и его мать, а также молодой человек Анастасии. Кроме того, в машине ВАЗ-2112 пострадали две девочки, одного года и трех лет. Последняя не выходя из комы, скончалась в больнице. В машине Анастасии пострадали также два пассажира. По факту возбуждено уголовное дело.

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