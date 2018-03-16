В Свердловской области названы лучшие управляющие компании

За право называться лучшей управляющей компанией боролись 18 организаций из Екатеринбурга, Сухого Лога, Полевского, Богдановича, Березовского, Кировграда, Михайловска, Кушвы, Каменска-Уральского, Новоуральска, Камышлова, Верхнего Дуброво, Ирбита, Серова и Артей.

В рамках этапов конкурса оценивалось не только качество предоставляемых компаниями услуг потребителям, но и творческий потенциал команд. По итогам конкурса победителями стали: екатеринбургская УК «Академическая», управляющая компания «Сухоложская» и УК «Богдановичская».

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В конкурсе за звание «Лучшего по профессии» боролись сварщики, столяры и дворники из 14 управляющих компаний — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Богдановича, Верхней Салды, Каменска-Уральского, Красноуральска, Полевского, Серова и Сухого Лога. Им также пришлось пройти два этапа состязаний — выполнить практические задания и представить на суд жюри самопрезентацию «Я в профессии». По количеству набранных баллов победителем в номинации «лучший столяр» признан Сергей Макаров из ОАО «Полевская коммунальная компания». Звание лучшего сварщика года присвоено специалисту этой же организации Александру Лаврову. В номинации «лучший дворник» победу одержал Александр Быстров из управляющей компании «Орджоникидзевская». Как сообщили организаторы, изделия, выполненные мастерами в качестве «домашних заданий» — напольные вешалки и скамейки — будут безвозмездно переданы в детские сады.

На конкурс детских рисунков было представлено 498 работ. Лучшим рисунком в номинации «Мой энергоэффективный дом» признана работа Виктории Воронецкой, в номинации «Я — будущий инженер» победу одержала Алена Вундер, «Профессии будущего в ЖКХ» — Алина Сахабутдинова. Приз зрительских симпатий завоевал рисунок самого маленького участника конкурса — четырехлетнего Кирилла Климова, на котором мальчик изобразил двор своей мечты.

Почетные грамоты министерства энергетики и ЖКХ и подарки победителям конкурсов вручил лично глава ведомства Николай Смирнов.

«От всей души поздравляю всех вас с профессиональным праздником — Днем работников ЖКХ. Та работа, которую вы выполняете, необходима для всех жителей Свердловской области. Уверен, она достойно оценивается потребителями, и мы с вами с гордостью уже можем говорить о том, что жилищно-коммунальное хозяйство становится одной из базовых отраслей экономики региона и России», — сказал министр.