В Свердловской области названы лучшие управляющие компании
ЕКАТЕРИНБУРГ. В канун Дня работников
ЕКАТЕРИНБУРГ. В канун Дня работников
За право называться лучшей управляющей компанией боролись 18 организаций из Екатеринбурга, Сухого Лога, Полевского, Богдановича, Березовского, Кировграда, Михайловска, Кушвы,
В рамках этапов конкурса оценивалось не только качество предоставляемых компаниями услуг потребителям, но и творческий потенциал команд. По итогам конкурса победителями стали: екатеринбургская УК «Академическая», управляющая компания «Сухоложская» и УК «Богдановичская».
В конкурсе за звание «Лучшего по профессии» боролись сварщики, столяры и дворники из 14 управляющих компаний — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Богдановича, Верхней Салды,
На конкурс детских рисунков было представлено 498 работ. Лучшим рисунком в номинации «Мой энергоэффективный дом» признана работа Виктории Воронецкой, в номинации «Я — будущий инженер» победу одержала Алена Вундер, «Профессии будущего в ЖКХ» — Алина Сахабутдинова. Приз зрительских симпатий завоевал рисунок самого маленького участника конкурса — четырехлетнего Кирилла Климова, на котором мальчик изобразил двор своей мечты.
Почетные грамоты министерства энергетики и ЖКХ и подарки победителям конкурсов вручил лично глава ведомства Николай Смирнов.
«От всей души поздравляю всех вас с профессиональным праздником — Днем работников ЖКХ. Та работа, которую вы выполняете, необходима для всех жителей Свердловской области. Уверен, она достойно оценивается потребителями, и мы с вами с гордостью уже можем говорить о том, что
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