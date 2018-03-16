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08:09 (мск), источник: Apiural.ru

В Свердловской области названы лучшие управляющие компании

ЕКАТЕРИНБУРГ. В канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства на Урале подведены итоги трех отраслевых конкурсов на звания «Лучшей управляющей компании Свердловской области» и лучшего по профессии («Мастер ЖКХ»), а также конкурса детского рисунка на тему энерергосбережения. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

За право называться лучшей управляющей компанией боролись 18 организаций из Екатеринбурга, Сухого Лога, Полевского, Богдановича, Березовского, Кировграда, Михайловска, Кушвы, Каменска-Уральского, Новоуральска, Камышлова, Верхнего Дуброво, Ирбита, Серова и Артей.

В рамках этапов конкурса оценивалось не только качество предоставляемых компаниями услуг потребителям, но и творческий потенциал команд. По итогам конкурса победителями стали: екатеринбургская УК «Академическая», управляющая компания «Сухоложская» и УК «Богдановичская».

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В конкурсе за звание «Лучшего по профессии» боролись сварщики, столяры и дворники из 14 управляющих компаний — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Богдановича, Верхней Салды, Каменска-Уральского, Красноуральска, Полевского, Серова и Сухого Лога. Им также пришлось пройти два этапа состязаний — выполнить практические задания и представить на суд жюри самопрезентацию «Я в профессии». По количеству набранных баллов победителем в номинации «лучший столяр» признан Сергей Макаров из ОАО «Полевская коммунальная компания». Звание лучшего сварщика года присвоено специалисту этой же организации Александру Лаврову. В номинации «лучший дворник» победу одержал Александр Быстров из управляющей компании «Орджоникидзевская». Как сообщили организаторы, изделия, выполненные мастерами в качестве «домашних заданий» — напольные вешалки и скамейки — будут безвозмездно переданы в детские сады.

На конкурс детских рисунков было представлено 498 работ. Лучшим рисунком в номинации «Мой энергоэффективный дом» признана работа Виктории Воронецкой, в номинации «Я — будущий инженер» победу одержала Алена Вундер, «Профессии будущего в ЖКХ» — Алина Сахабутдинова. Приз зрительских симпатий завоевал рисунок самого маленького участника конкурса — четырехлетнего Кирилла Климова, на котором мальчик изобразил двор своей мечты.

Почетные грамоты министерства энергетики и ЖКХ и подарки победителям конкурсов вручил лично глава ведомства Николай Смирнов.

«От всей души поздравляю всех вас с профессиональным праздником — Днем работников ЖКХ. Та работа, которую вы выполняете, необходима для всех жителей Свердловской области. Уверен, она достойно оценивается потребителями, и мы с вами с гордостью уже можем говорить о том, что жилищно-коммунальное хозяйство становится одной из базовых отраслей экономики региона и России», — сказал министр.

© Служба новостей «АПИ».

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