Погода в Омске: 17 и 18 февраля ожидается повышение температуры воздуха

Источник: РИА "Новости"

Вот и наступила пятница! Близится конец рабочей недели, и уже скоро к нам придут долгожданные выходные. А это значит, что пора строить плана на ближайший уикенд. Одни проведут выходные с друзьями или в кругу семьи. Другие собираются сходить в кино или театр. А третьи проведут время дома за чтением книги или просмотром фильмов.

Во многом планы на выходные зависят от погоды. Наш прогноз поможет вам выбрать занятие по душе в ближайшие два дня.

На территорию Омской области постепенно приходит весеннее тепло. Температура воздуха будет повышаться с каждым днём. Однако, как и всегда, погода в марте будет переменчивой. На смену дневного тепла придут ночные морозы.

Так, в ночь на субботу, 17 марта, на территории региона столбик термометра опустится до отметки -13 градусов. При прояснении до -18 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с. А днём потеплеет до +1 градуса.

В воскресенье, 18 марта, погода существенно не изменится. Ночью до -12 °C, днём потеплеет до +2 градусов. Ожидается небольшой снег.