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07:55 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы стали чаще жаловаться на силовиков

Наибольшее недовольство среди людей вызывает невозбуждение уголовных дел в условиях очевидности.

Источник: Reuters

В прошлом году к уполномоченному по правам человека в Красноярском крае обратились более 6 тысяч человек. Больше всего нареканий у жителей региона вызывает работа силовых структур. Об этом депутатам Законодательного Собрания сообщил омбудсмен Марк Денисов.

В 2017 году количество обратившихся за помощью к уполномоченному составило 4 137 человек, что на 123 больше, чем годом ранее. Еще 1 914 жителей приняли представители омбудсмена в городах и районах Красноярского края.

Первое место по количеству жалоб занимает деятельность силового блока. По словам Денисова, почти 24% граждан от общего числа обратившихся указали на то, что их права и интересы были затронуты сотрудниками правовых структур. «Это примерно на 4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На силовиков стали жаловаться чаще», — отметил омбудсмен.

«В этой связи я должен сказать следующее. Серьезные результаты были достигнуты с точки зрения укрепления правопорядка в крае, снижения преступности. Показатели у нас одни из лучших в этой сфере в СФО, и по России неплохо выглядит Красноярский край. Но за все нужно платить. По-видимому, повышение требовательности, жесткость со стороны сотрудников полиции привели и к росту количества жалоб», — пояснил уполномоченный.

Наибольшее недовольство среди людей вызывает невозбуждение уголовных дел в условиях очевидности. «То есть одна часть населения говорит, что силовики слишком жестко работают, а другая считает, что нужно еще добавить жесткости и суровее наказывать», — резюмировал Марк Денисов.

Значительное количество жалоб и обращений связано с жестоким обращением с заключенными в тюрьмах. 42% жалоб от общего числа приходится на работу федеральных структур, муниципальными властями недовольны 28,5% жителей региона. Жалобы от красноярцев также поступают на работу органов опеки и попечительства, по вопросам миграционной политики.

Депутаты спросили омбудсмена о том, как Красноярский край выглядит на фоне других регионов России. Марк Денисов пояснил, что в каждом есть своя специфика. Например, в Санкт-Петербурге лидирует политическая составляющая: питерцы жалуются на ущемление их политических прав. В Красноярском крае такие заявления носят точечный характер, за год таких обращений набирается не больше пяти. Меньше, чем в других регионах, жители края жалуются на нарушения трудовых прав. Денисов связывает это с тем, что в Красноярском крае хорошо работает экономика. Основная же масса обращений связана с нарушением социальных прав.

«Здесь серьезным фактором, в частности, служат особенности климата, — заметил омбудсмен. — У нас под лопухом не перезимуешь. Живет человек в ветхом жилье — у него и здоровье страдает, тут же нарушение семейных прав подтягивается и так далее. Кроме того, в крае много исправительных учреждений, отсюда масса обращений от заключенных».

Годовой отчет о своей работе уполномоченный по правам человека намерен разослать прокурорам, судьям, руководителям муниципалитетов, а также в библиотеки. Подводя итог обсуждению председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков отметил:

«Депутаты ознакомились с документом. Как всегда, это солидный, многостраничный, объективный и всесторонний доклад. Он отражает существенные проблемы. Документ интересный, читается, на мой взгляд, иногда даже как криминальное чтиво; много, к сожалению, вопиющих фактов. Важность его связана еще и с тем, что истекает срок полномочий омбудсмена в Красноярском крае».

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