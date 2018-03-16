Красноярцы стали чаще жаловаться на силовиков
Наибольшее недовольство среди людей вызывает невозбуждение уголовных дел в условиях очевидности.
Наибольшее недовольство среди людей вызывает невозбуждение уголовных дел в условиях очевидности.
В прошлом году к уполномоченному по правам человека в Красноярском крае обратились более 6 тысяч человек. Больше всего нареканий у жителей региона вызывает работа силовых структур. Об этом депутатам Законодательного Собрания сообщил омбудсмен Марк Денисов.
Первое место по количеству жалоб занимает деятельность силового блока. По словам Денисова, почти 24% граждан от общего числа обратившихся указали на то, что их права и интересы были затронуты сотрудниками правовых структур. «Это примерно на 4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На силовиков стали жаловаться чаще», — отметил омбудсмен.
«В этой связи я должен сказать следующее. Серьезные результаты были достигнуты с точки зрения укрепления правопорядка в крае, снижения преступности. Показатели у нас одни из лучших в этой сфере в СФО, и по России неплохо выглядит Красноярский край. Но за все нужно платить.
Наибольшее недовольство среди людей вызывает невозбуждение уголовных дел в условиях очевидности. «То есть одна часть населения говорит, что силовики слишком жестко работают, а другая считает, что нужно еще добавить жесткости и суровее наказывать», — резюмировал Марк Денисов.
Депутаты спросили омбудсмена о том, как Красноярский край выглядит на фоне других регионов России. Марк Денисов пояснил, что в каждом есть своя специфика. Например, в
«Здесь серьезным фактором, в частности, служат особенности климата, — заметил омбудсмен. — У нас под лопухом не перезимуешь. Живет человек в ветхом жилье — у него и здоровье страдает, тут же нарушение семейных прав подтягивается и так далее. Кроме того, в крае много исправительных учреждений, отсюда масса обращений от заключенных».
«Депутаты ознакомились с документом. Как всегда, это солидный, многостраничный, объективный и всесторонний доклад. Он отражает существенные проблемы. Документ интересный, читается, на мой взгляд, иногда даже как криминальное чтиво; много, к сожалению, вопиющих фактов. Важность его связана еще и с тем, что истекает срок полномочий омбудсмена в Красноярском крае».
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