Свердловчанка Анна Миленина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Пхенчхане
Свердловчанка Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады, став лучшей в забеге биатлонисток (12,5 км) в классе «стоя».
Свердловчанка Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады, став лучшей в забеге биатлонисток (12,5 км) в классе «стоя».
Она преодолела дистанцию за 38 минут 56,8 секунды, с двумя промахами на четырех огневых рубежах, сообщает «Интерфакс».
Второе место заняла еще одна представительница России — Екатерина Румянцева (39 минут 0,6 секунды), бронзу — канадка Бриттани Худак, не промахнувшаяся ни разу.
Таким образом, уроженка Краснотурьинска Анна Миленина на Играх-2018 в сумме стала обладательницей трех серебряных медалей и одной золотой.
Спортсменку, а также ее коллегу Михалину Лысову ждет достойное поощрение от свердловских властей.
Напомним, согласно постановлению областного правительства, которое утвердил губернатор Евгений Куйвашев, вознаграждение за золотую медаль составит 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, за бронзовую — 1,7 млн.
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