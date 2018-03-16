Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова ответила Минобороны Британии, велевшему РФ «заткнуться»
В МИД РФ не потерпели угрозу Британии «заткнуться»: ответ России
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
На авиабазу в Сирии прилетел российский Ту-204-300
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
15Юбилейный «Оскар»
08:14 (мск), источник: ЕАН

Свердловчанка Анна Миленина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Пхенчхане

Свердловчанка Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады, став лучшей в забеге биатлонисток (12,5 км) в классе «стоя».

Источник: Reuters

Она преодолела дистанцию за 38 минут 56,8 секунды, с двумя промахами на четырех огневых рубежах, сообщает «Интерфакс».

Второе место заняла еще одна представительница России — Екатерина Румянцева (39 минут 0,6 секунды), бронзу — канадка Бриттани Худак, не промахнувшаяся ни разу.

Таким образом, уроженка Краснотурьинска Анна Миленина на Играх-2018 в сумме стала обладательницей трех серебряных медалей и одной золотой.

Спортсменку, а также ее коллегу Михалину Лысову ждет достойное поощрение от свердловских властей.

Напомним, согласно постановлению областного правительства, которое утвердил губернатор Евгений Куйвашев, вознаграждение за золотую медаль составит 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, за бронзовую — 1,7 млн.

Лыжница Анна Миленина завоевала бронзу в гонке на 15 км
Во время загрузки произошла ошибка.
10 марта 2014© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Архитектор Храма-на-воде помог РПЦ в
Судьбу выборов в Екатеринбургскую
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Минздрав обнаружил проблемы с лечением онкологии в регионах
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь