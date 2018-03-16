Свердловчанка Анна Миленина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Пхенчхане

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Она преодолела дистанцию за 38 минут 56,8 секунды, с двумя промахами на четырех огневых рубежах, сообщает «Интерфакс».

Второе место заняла еще одна представительница России — Екатерина Румянцева (39 минут 0,6 секунды), бронзу — канадка Бриттани Худак, не промахнувшаяся ни разу.

Таким образом, уроженка Краснотурьинска Анна Миленина на Играх-2018 в сумме стала обладательницей трех серебряных медалей и одной золотой.

Спортсменку, а также ее коллегу Михалину Лысову ждет достойное поощрение от свердловских властей.