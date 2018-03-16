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08:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Юный иркутянин получил Гран-при конкурса «Триумф джаза» в Москве

Гран-при детского джазового конкурса, который с 11 по 14 марта 2018 года проходил в рамках международного фестиваля «Триумф джаза» в Москве, получил 17-летний иркутянин Матвей Михеев, саксофонист. Об этом «Байкал Инфо» сообщила семья победителя.

Один из важнейших и старейших джазовых фестивалей России был организован в 2001 году российским саксофонистом Игорем Бутманом, который является его руководителем. Детский фестиваль-конкурс проходит в четвертый раз, было подано 200 заявок из 20 городов, в нём участвуют юные музыканты со всех уголков России, в том числе и из Иркутской области. И впервые иркутянин получил главную награду. Матвей Михеев сыграл знаменитую джазовую композицию Чарли Паркера «Конфирмейшн», которую затем повторил на гала-концерте фестиваля в Международном доме музыки, в знаменитом Светлановском зале, вмещающем 1700 зрителей.

Матвей Михеев учился в нескольких музыкальных школах Иркутска, сегодня он — студент второго курса государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства в Москве.

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