Юный иркутянин получил Гран-при конкурса «Триумф джаза» в Москве

Один из важнейших и старейших джазовых фестивалей России был организован в 2001 году российским саксофонистом Игорем Бутманом, который является его руководителем. Детский фестиваль-конкурс проходит в четвертый раз, было подано 200 заявок из 20 городов, в нём участвуют юные музыканты со всех уголков России, в том числе и из Иркутской области. И впервые иркутянин получил главную награду. Матвей Михеев сыграл знаменитую джазовую композицию Чарли Паркера «Конфирмейшн», которую затем повторил на гала-концерте фестиваля в Международном доме музыки, в знаменитом Светлановском зале, вмещающем 1700 зрителей.
Матвей Михеев учился в нескольких музыкальных школах Иркутска, сегодня он — студент второго курса государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства в Москве.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.