Автомобилистам Екатеринбурга из-за уборки снега запретят парковаться на трех улицах

Екатеринбургским автомобилистам запретят парковаться на трех городских улицах. Ограничения связаны с уборкой снега и будут действовать с 16 по 18 марта.

Так, 16 марта коммунальщики будут чистить дороги по улице Мичурина от Декабристов до Тверитина. 17 марта нельзя будет припарковаться по улице Тверитина от Восточной до Луначарского. 18 марта уборка снега запланирована на улице Машинная в районе дома № 40.

— Временный запрет стоянки транспортных средств позволит рабочим более оперативно, слаженно и беспрепятственно провести работы по уборке и вывозу снега. В настоящее время главной проблемой дорожных рабочих остается транспорт, припаркованный с нарушениями вдоль обочин дорог и в парковочных «карманах», предназначенных только для временной, а не ночной стоянки, — пояснили в пресс-службе Октябрьского района.