Пенсионеров в Новосибирской области стало на 55 тысяч больше

За пять лет в Новосибирской области серьезно выросло число пенсионеров — на 55 тысяч человек. Всего в регионе сейчас проживает 825 тысяч людей пожилого возраста.

— Как показывает статистика, рост численности людей пенсионного возраста начался еще в 80-ых годы, и демографы предсказывают, что к 2020 году произойдет резкий рост доли людей преклонного возраста. В нашем регионе уже 30% населения — пенсионеры, — отмечают в пресс-службе новосибирского отделения Пенсионного фонда России.

Рост числа пенсионеров в том числе связывают и с ростом продолжительности жизни. Сейчас в Новосибирской области в среднем она составляет 71,2 года. За последние шесть лет число людей старше 80 лет в регионе выросло на 15%.