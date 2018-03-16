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08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионеров в Новосибирской области стало на 55 тысяч больше

Около 30% от общего числа жителей региона — люди преклонного возраста.

За пять лет в Новосибирской области серьезно выросло число пенсионеров — на 55 тысяч человек. Всего в регионе сейчас проживает 825 тысяч людей пожилого возраста.

— Как показывает статистика, рост численности людей пенсионного возраста начался еще в 80-ых годы, и демографы предсказывают, что к 2020 году произойдет резкий рост доли людей преклонного возраста. В нашем регионе уже 30% населения — пенсионеры, — отмечают в пресс-службе новосибирского отделения Пенсионного фонда России.

Рост числа пенсионеров в том числе связывают и с ростом продолжительности жизни. Сейчас в Новосибирской области в среднем она составляет 71,2 года. За последние шесть лет число людей старше 80 лет в регионе выросло на 15%.

Кстати, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров сейчас составляет в Новосибирской области 14 037 рублей. В 2017 году на выплату пенсий в нашем регионе потратили 140,4 миллиарда рублей.

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