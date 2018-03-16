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08:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми опять ожидаются метели и сильный ветер

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 39% 754 мм рт. ст. 5 м/с

Зима в Пермском крае никак не сдает своих позиций. 16 марта вновь, по прогнозам синоптиков, не принесет радости жителям Прикамья. По данным краевого МЧС, в крае ожидается облачная с прояснениями погода, снег, местами слабая метель. Ветер южный 6−11 м/с, порывы до 18 м/с.

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим. Также МЧС предупреждает, что следовать избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

К сожалению, в выходные погода только ухудшится. Температура воздуха понизится до -25 градусов на севере Прикамья. В Перми днем ожидается до -15 градусов.

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