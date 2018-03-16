В Перми опять ожидаются метели и сильный ветер
Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.
Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.
Зима в Пермском крае никак не сдает своих позиций. 16 марта вновь, по прогнозам синоптиков, не принесет радости жителям Прикамья. По данным краевого МЧС, в крае ожидается облачная с прояснениями погода, снег, местами слабая метель. Ветер южный 6−11 м/с, порывы до 18 м/с.
Водителей просят быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим. Также МЧС предупреждает, что следовать избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
К сожалению, в выходные погода только ухудшится. Температура воздуха понизится до -25 градусов на севере Прикамья. В Перми днем ожидается до -15 градусов.
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