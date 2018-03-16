В Перми опять ожидаются метели и сильный ветер

Зима в Пермском крае никак не сдает своих позиций. 16 марта вновь, по прогнозам синоптиков, не принесет радости жителям Прикамья. По данным краевого МЧС, в крае ожидается облачная с прояснениями погода, снег, местами слабая метель. Ветер южный 6−11 м/с, порывы до 18 м/с.

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим. Также МЧС предупреждает, что следовать избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.