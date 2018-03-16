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08:16 (мск), источник: Sputnik.by

Призыв военнообязанных из запаса начался в Беларуси

В связи с проверкой вооруженных сил на сборы планируется отправить до 2 тысяч человек.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Призыв военнообязанных в связи с проверкой Вооруженных Сил начался в Беларуси, из запаса призывается до 2 тысяч военнообязанных, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В Беларуси началась проверка боевой готовности вооруженных сил, которую проводит государственный секретариат Совета Безопасности.

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Как заявил госсекретарь Совбеза Станислав Зась, цель проверки — «реально оценить готовность наших Вооруженных сил и способность выполнять свои задачи».

Проверка будет комплексной, и включит в себя вопросы боевой готовности и повседневной деятельности армии.

В рамках проводимых мероприятий запланирован контроль различных видов и родов войск, таких, как разведка, ракетные войска, артиллерия и другие. Будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность формировать отдельные бригады, которые будут протестированы на способность самостоятельно выполнять поставленные задачи.

Минобороны жестко поговорило с командирами о дедовщине.

Также планируется провести отработку поставки вооружения, военной и специальной техники с арсеналов, баз и складов Министерства обороны.

Напомним, что госсекретариат Совета Безопасности начал проверку ВС Беларуси в начале недели после соответствующего поручения президента Беларуси Александра Лукашенко.

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