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08:19 (мск), источник: Nur.kz

Мужчина разгуливал с дорожным знаком в руках в Жанаозене

Мужчину, который стал причиной пробки в Жанаозене из-за того, что он прогуливался по проезжей части с дорожным знаком, не привлекут к административной ответственности, сообщает Лада со ссылкой на ДВД Мангистауской области.

Источник: Nur.kz

Не так давно в сети появилось видео, на котором шатающийся мужчина мешает проезду транспорта на одной из улиц Жанаозена. Он демонтировал дорожный знак и вместе с ним прогуливался по проезжей части. Позже он выронил столб на котором крепился знак.

Сотрудники выяснили, что мужчина является психически нездоровым человеком, а не пьяным, как подозревали ранее. Он находится на учете в местном психоневрологическом диспансере. Исходя из статьи 29 КоаП РК, данный гражданин не может быть привлечен к административной ответственности.

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