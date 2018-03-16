Мужчина разгуливал с дорожным знаком в руках в Жанаозене
Мужчину, который стал причиной пробки в Жанаозене
Мужчину, который стал причиной пробки в Жанаозене
Не так давно в сети появилось видео, на котором шатающийся мужчина мешает проезду транспорта на одной из улиц Жанаозена. Он демонтировал дорожный знак и вместе с ним прогуливался по проезжей части. Позже он выронил столб на котором крепился знак.
Сотрудники выяснили, что мужчина является психически нездоровым человеком, а не пьяным, как подозревали ранее. Он находится на учете в местном психоневрологическом диспансере. Исходя из статьи 29 КоаП РК, данный гражданин не может быть привлечен к административной ответственности.
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