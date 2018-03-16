Мужчина разгуливал с дорожным знаком в руках в Жанаозене

Не так давно в сети появилось видео, на котором шатающийся мужчина мешает проезду транспорта на одной из улиц Жанаозена. Он демонтировал дорожный знак и вместе с ним прогуливался по проезжей части. Позже он выронил столб на котором крепился знак.