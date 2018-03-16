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08:18 (мск), источник: РИА Новости

В Москву в выходные нагрянут морозы круче январских

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Феноменальные морозы, какие бывают в середине марта раз в 18 лет, ожидаются в московском регионе в выходные, температура воздуха опустится до минус 22 градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА Новости

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до минус 17 — минус 22, днем минус 5 — минус 10. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — сказал Тишковец.

Он отметил, что в Москве температура опустится до минус 17 — минус 20 градусов, а в области — до минус 22 градусов.

«Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», — добавил собеседник агентства.

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