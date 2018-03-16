В Москву в выходные нагрянут морозы круче январских
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Феноменальные морозы, какие бывают в середине марта раз в 18 лет, ожидаются в московском регионе в выходные, температура воздуха опустится до минус 22 градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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