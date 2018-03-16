В Москву в выходные нагрянут морозы круче январских

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до минус 17 — минус 22, днем минус 5 — минус 10. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — сказал Тишковец.