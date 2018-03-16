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13:24 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде установили три новых комплекса фотовидеофиксации

В Калининграде появились три новых комплекса фотовидеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Клопс.ru

Новые камеры располагаются на ул. Суворова (в районе дома 40), на ул. А. Невского (в районе дома 178) и на проспекте Калинина (в районе дома 57). Кроме того, ещё одну камеру установили в Зеленоградске в районе дома № 19 на ул. Тургенева.

«Комплексы, установленные на территории региона, фиксируют не только превышение скорости, но и проезд на красный сигнал светофора и выезд за стоп-линию, а это направлено на сокращение заторов на перекрёстках и, соответственно, на уменьшение пробок», — сообщил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко. Данные о зафиксированных правонарушениях передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ОДД ГИБДД УМВД по Калининградской области.

За 2017 год комплексы «Безопасного города» зафиксировали 230 тысяч правонарушений. На сегодняшний день установлены 26 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Из них 21 комплекс находится на протокольных маршрутах чемпионата мира по футболу 2018 года.

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