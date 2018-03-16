В Калининграде установили три новых комплекса фотовидеофиксации

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Новые камеры располагаются на ул. Суворова (в районе дома 40), на ул. А. Невского (в районе дома 178) и на проспекте Калинина (в районе дома 57). Кроме того, ещё одну камеру установили в Зеленоградске в районе дома № 19 на ул. Тургенева.

«Комплексы, установленные на территории региона, фиксируют не только превышение скорости, но и проезд на красный сигнал светофора и выезд за стоп-линию, а это направлено на сокращение заторов на перекрёстках и, соответственно, на уменьшение пробок», — сообщил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко. Данные о зафиксированных правонарушениях передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ОДД ГИБДД УМВД по Калининградской области.