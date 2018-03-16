Платформу для пригородных поездов на ЖД-вокзале закрывают на ремонт
В связи с капитальным ремонтом платформы № 8 на станции Самара с 19 марта 2018 года будет закрыт 15 путь для приема и отправления пригородных поездов.
В связи с капитальным ремонтом платформы № 8 на станции Самара с 19 марта 2018 года будет закрыт 15 путь для приема и отправления пригородных поездов.
Как сообщает Куйбышевская железная дорога, по этой причине отменяется
№ 6576 Безенчук (отправление 04:32) — Мирная (прибытие 06:12),
№ 6580 Чапаевск (отправление 05:45) — Мирная (прибытие 07:03),
№ 6570 Сызрань-1 (отправление 04:53) — Мирная (прибытие 07:48),
№ 6527 Похвистнево (отправление 04:54) — Самара (прибытие 07:42),
№ 6306/6305 Самара (отправление 07:43) — Курумоч (прибытие 09:12),
№ 6520 Самара (отправление 14:23) — Похвистнево (прибытие 17:11),
№ 6522 Самара (отправление 15:23) — Кинель (прибытие 16:20),
№ 6314/6313 Самара (отправление 16:29) — Курумоч (прибытие 17:58),
№ 6318/6317 Самара (отправление 17:31) — Жигулевское Море (прибытие 19:44),
№ 6509 Похвистнево (отправление 15:17) — Самара (прибытие 18:04).
По станции Самара прием и отправление указанных пригородных поездов будет осуществляться с низкой посадочной платформы № 6.
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