Платформу для пригородных поездов на ЖД-вокзале закрывают на ремонт

Платформу для пригородных поездов на ЖД-вокзале закрывают на ремонт

В связи с капитальным ремонтом платформы № 8 на станции Самара с 19 марта 2018 года будет закрыт 15 путь для приема и отправления пригородных поездов.