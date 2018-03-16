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09:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Началась продажа билетов на финал чемпионата России в Хабаровске

Стоимость билетов от 300 до 900 рублей.

Начата продажа билетов на финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом, который состоится 25 марта в Хабаровске в арене «Ерофей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».

Главный матч сезона начнется в 17 часов. Стоимость билетов от 300 до 900 рублей. Билеты можно приобрести в кассах арены «Ерофей», а также на сайте ticket.erofey-arena.com.

Напоминаем, что участники решающего матча станут известны после окончания полуфинальных серий до трех побед «СКА-Нефтяник» — «Байкал-Энергия» (счет серии 2−0) и «Енисей» — «Кузбасс» (счет серии 2:0). «СКА-Нефтяник» может выйти в финал уже сегодня вечером, если победит в Иркутске.

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