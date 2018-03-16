Первые подснежники зацветут в Московском регионе в апреле
РИАМО — 16 мар. В Москве и Подмосковье почки на деревьях и первые подснежники
РИАМО — 16 мар. В Москве и Подмосковье почки на деревьях и первые подснежники
«В этом году в Московском регионе выпало много снега, весна немного затягивается.
Он добавил, что сроки появления первых подснежников и почек на деревьях могут отставать от нормы на 1−2 недели.
Также специалист отметил, что при становлении среднесуточной температуры в плюс 3−5 градусов в Москве и Подмосковье начнут просыпаться после зимней спячки насекомые.
По прогнозу синоптиков, сугробы в Москве сохранятся в течение всего марта и начнут таять только в первой декаде апреля. Полное «уничтожение» снега ожидается к 16 апреля. При этом синоптики отметили, что подобные прогнозы очень сложны и не могут быть точными.
В прошлом году первые подснежники распустились 13 марта в подмосковном Пушкине.
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