Первые подснежники зацветут в Московском регионе в апреле

Источник: РИА "Новости"

«В этом году в Московском регионе выпало много снега, весна немного затягивается. Из-за этого первые подснежники и почки на деревьях расцветут до конца апреля», — сказал Дубенюк.

Он добавил, что сроки появления первых подснежников и почек на деревьях могут отставать от нормы на 1−2 недели.

Также специалист отметил, что при становлении среднесуточной температуры в плюс 3−5 градусов в Москве и Подмосковье начнут просыпаться после зимней спячки насекомые.

По прогнозу синоптиков, сугробы в Москве сохранятся в течение всего марта и начнут таять только в первой декаде апреля. Полное «уничтожение» снега ожидается к 16 апреля. При этом синоптики отметили, что подобные прогнозы очень сложны и не могут быть точными.