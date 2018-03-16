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09:37 (мск), источник: РИАМО

Первые подснежники зацветут в Московском регионе в апреле

РИАМО — 16 мар. В Москве и Подмосковье почки на деревьях и первые подснежники из-за продолжительной зимы появятся только в апреле, сообщил РИАМО в пятницу главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

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Источник: РИА "Новости"

«В этом году в Московском регионе выпало много снега, весна немного затягивается. Из-за этого первые подснежники и почки на деревьях расцветут до конца апреля», — сказал Дубенюк.

Он добавил, что сроки появления первых подснежников и почек на деревьях могут отставать от нормы на 1−2 недели.

Также специалист отметил, что при становлении среднесуточной температуры в плюс 3−5 градусов в Москве и Подмосковье начнут просыпаться после зимней спячки насекомые.

По прогнозу синоптиков, сугробы в Москве сохранятся в течение всего марта и начнут таять только в первой декаде апреля. Полное «уничтожение» снега ожидается к 16 апреля. При этом синоптики отметили, что подобные прогнозы очень сложны и не могут быть точными.

В прошлом году первые подснежники распустились 13 марта в подмосковном Пушкине.

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