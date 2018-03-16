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18:28 (мск), источник: Газета.Ру

Прогноз погоды в Москве с 16 по 23 марта

От затянувшейся зимы приуныли не только манулы в Московском зоопарке. Горожан в ближайшие дни ждут морозы — температура будет заметно отставать от климатической нормы. К концу недели в столице потеплеет, но «март здорового человека» столице явно не светит.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 32% 759 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 16 марта, в столичный регион устремится холодный арктический воздух, рассказали «Газете.Ru» в центре «Фобос». Температура резко понизится: ночью 17…-15°С, днем −9…−7°С. Этот ужас, летящий на крыльях ночи, принесет с собой тыловая часть уходящего на восток циклона. В комплект также входят: небольшой снег вечером, северный ветер (4−9 м/с) и повышенный атмосферный фон (749 мм рт. ст.).

17 марта, в субботу, среднесуточная температура воздуха в Москве ожидается ниже климатической нормы на 9−11°С.

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 3−8 м/с, давление — все те же 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 марта, столичный регион окажется во власти антициклона. Поток холода ослабеет, снег практически прекратится, и днем лучи солнца смогут неплохо прогреть воздушные массы. До перехода через ноль, впрочем, в этот раз дело не дойдет: ночью −19…−17°С, днем −8…−3°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с, местами небольшой снег, атмосферный фон выше нормы: 749 мм рт. ст.

19 марта, в понедельник, в столицу опять «понаедет» очередной циклон. А вместе с ним и все его спутники: кратковременный снег и повышение температуры: −13…−8°С в темное время суток и −5…−0°С в светлое. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с, давление, как ни странно для циклона, высокое, 752 мм рт. ст.

Во вторник, 20 марта, на небосклоне прояснится, в ночные часы будет морозно, а вот днем весна будет все громче напоминать о себе. Так, если ночью ожидается −18…−13°С, то днем воздух прогреется до −7…−2°С. Преимущественно облачно, временами небольшой снег, ветер северо-восточный, 4−9 м/с, атмосферный фон резко упадет почти на десяток пунктов и составит 743 мм рт. ст. Что ж, хотя бы астрономическая весна наступит вовремя!

21 марта, в среду, погоду будет определять циклон. Среднесуточная температура повысится: ночью −9…−4°С, днем −5…−0°С. Впрочем, это все равно на 3−6°С ниже климатической нормы. Как известно, мы стали лучше одеваться — вот и пришло время продемонстрировать это на практике. В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер тоже будет переменный, слабый, 1−6 м/с. Давление пониженное, 742 мм рт. ст.

В четверг, 22 марта, атмосферное давление в столичном регионе начнет понижаться и достигнет отметки в 737 мм рт. ст. С юго-западным ветром (до 8 м/с) к столичному региону приблизится атмосферный фронт, облаков станет больше, местами пройдет снег. Температура ночью −8…−3°С, днем же возможен слабый плюс: −4…+1°С.

23 марта, в пятницу, погоду в столичном регионе будет обуславливать атлантический циклон. Атмосферное давление понизится до 736 мм рт. ст., а среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2−3°С. А именно: −6…−1°С ночью и −3…+2°С днем.

Облачно, местами пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, незабываемые впечатления закрепит достаточно сильный (5−10 м/с) южный ветер.

Впрочем, есть и хорошие новости. Принцессы при такой погоде, согласно известному стихотворению, должны быть особенно прекрасными.
Трескучие морозы ожидают московский регион
Во время загрузки произошла ошибка.
16:57 (мск)© Ньюстюб
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