В воскресенье в центре Перми изменится движение маршрутов общественного транспорта
В воскресенье, 18 марта,
В воскресенье, 18 марта,
Так, с 16.00 до 19.00 будет приостановлено движение (за исключением трамваев) по ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловская до ул. Ленина. Автобусный маршрут № 8 в направлении ДДК им. Кирова будет следовать в объезд по ул. Ленина, ул. Крисанова и ул. Петропавловской и далее по маршруту следования. В обратном направлении маршрут автобуса не изменится, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта,
Трамвайные маршруты № 5 и № 11 будут следовать с кратковременной приостановкой движения. Автобусы № 7, № 49, № 65 и № 75 будут работать по расписанию будних дней.
Кроме того, 18 марта будет введена дополнительная зона посадки и высадки пассажиров автобусов маршрута № 25 в районе примыкания ул. Промысловая к Бродовскому тракту.
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