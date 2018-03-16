В воскресенье в центре Перми изменится движение маршрутов общественного транспорта

Так, с 16.00 до 19.00 будет приостановлено движение (за исключением трамваев) по ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловская до ул. Ленина. Автобусный маршрут № 8 в направлении ДДК им. Кирова будет следовать в объезд по ул. Ленина, ул. Крисанова и ул. Петропавловской и далее по маршруту следования. В обратном направлении маршрут автобуса не изменится, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта,