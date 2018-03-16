Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Светлана Лобода уехала рожать в США
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
09:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы жалуются на химический запах

Выбросы ощутили жители Центрального, Металлургического и Ленинского районов.

Источник: Reuters

Утром, 16 марта, многие челябинцы ощутили в воздухе устойчивый и неприятный химический запах, передают очевидцы в соцсетях.

При этом режим НМУ в городе не объявляли. Комментируя очередные выбросы, челябинцы пишут, что очень надеются на саммиты стран ШОСМ и БРИКС — накануне было объявлено, что они всё-таки пройдут в Челябинске.

Подготовка к таким событиям, как считают горожане, будет означать, что контроль за состоянием воздуха будет жёстче. Другие же, наоборот, полагают, что перед саммитами и введением с 1 января 2018 года обязательного перехода на современные эко-технологии, заводы захотят воспользоваться последним моментом и увеличить выбросы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Нужно ли воздерживаться во время поста от секса? - Церковь
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Во Владивостоке овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь