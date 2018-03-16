Челябинцы жалуются на химический запах
Выбросы ощутили жители Центрального, Металлургического и Ленинского районов.
Выбросы ощутили жители Центрального, Металлургического и Ленинского районов.
Утром, 16 марта, многие челябинцы ощутили в воздухе устойчивый и неприятный химический запах, передают очевидцы в соцсетях.
При этом режим НМУ в городе не объявляли. Комментируя очередные выбросы, челябинцы пишут, что очень надеются на саммиты стран ШОСМ и БРИКС — накануне было объявлено, что они
Подготовка к таким событиям, как считают горожане, будет означать, что контроль за состоянием воздуха будет жёстче. Другие же, наоборот, полагают, что перед саммитами и введением с 1 января 2018 года обязательного перехода на современные
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