Челябинцы жалуются на химический запах

Источник: Reuters

Утром, 16 марта, многие челябинцы ощутили в воздухе устойчивый и неприятный химический запах, передают очевидцы в соцсетях.

При этом режим НМУ в городе не объявляли. Комментируя очередные выбросы, челябинцы пишут, что очень надеются на саммиты стран ШОСМ и БРИКС — накануне было объявлено, что они всё-таки пройдут в Челябинске.