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09:54 (мск), источник: Моя Планета

Раскрыта тайна северного сияния по имени Стив

Ученые заинтересовались явлением, случайно увидев фото в Фейсбуке.

Тайна ярких фиолетовых лент в небе над Канадой наконец-то раскрыта. Ученые классифицировали и зарегистрировали этот вид северного сияния. Его открыли астрономы-любители еще в 2015 году, но только сейчас оно изучено.

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Необычное название взято первооткрывателями из мультфильма «Лесная братва», в котором звери испугались огромной живой изгороди и дали ей имя Стив, чтобы меньше бояться.

Ученые ради сохранения имени задним числом придумали акроним, теперь явление называется Сильное Тепловое Скоростное Повышение Эмиссии, что по-английски дает аббревиатуру Стив.
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Чтобы изучить это сияние, группа исследователей прибегла к помощи проекта SWARM Европейского космического агентства. Три спутника, предназначенные для измерения магнитного поля Земли, позволили точно определить, что Стив — первое визуальное проявление субаврорального дрифта ионов. Ранее считалось, что этот процесс невидим. Данные знания расширяют представления ученых о северном сиянии.

Роджер Хаагманс из ЕКА сказал: «Удивительно, как красивое природное явление, замеченное простыми гражданами, привлекло внимание ученых. Оказалось, что Стив довольно распространен, но мы его не замечали». Исследователи заинтересовались Стивом, случайно увидев его фото в Фейсбуке, сообщает Daily Mail.

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