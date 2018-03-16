Раскрыта тайна северного сияния по имени Стив
Ученые заинтересовались явлением, случайно увидев фото в Фейсбуке.
Ученые заинтересовались явлением, случайно увидев фото в Фейсбуке.
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Необычное название взято первооткрывателями из мультфильма «Лесная братва», в котором звери испугались огромной живой изгороди и дали ей имя Стив, чтобы меньше бояться.
Чтобы изучить это сияние, группа исследователей прибегла к помощи проекта SWARM Европейского космического агентства. Три спутника, предназначенные для измерения магнитного поля Земли, позволили точно определить, что Стив — первое визуальное проявление субаврорального дрифта ионов. Ранее считалось, что этот процесс невидим. Данные знания расширяют представления ученых о северном сиянии.
Роджер Хаагманс из ЕКА сказал: «Удивительно, как красивое природное явление, замеченное простыми гражданами, привлекло внимание ученых. Оказалось, что Стив довольно распространен, но мы его не замечали». Исследователи заинтересовались Стивом, случайно увидев его фото в Фейсбуке, сообщает Daily Mail.
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