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09:42 (мск), источник: VN.ru

Астрономию в школах помогает возродить Новосибирский планетарий

Помощь в написании нового учебника по астрономии оказали специалисты из Новосибирска. Занятия по этому предмету были возобновлены в школах в 2017/2018 учебном году после долгого перерыва, и здесь пригодился опыт Большого новосибирского планетария.

14 марта в Новосибирске состоялась встреча исследователей и педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, посвященная опыту введения предмета астрономия в практику российских школ. В ходе экспертной дискуссии было представлено второе дополненное издание учебника астрономии для 10−11 классов Виктора Чаругина, сообщает группа компаний «Просвещение».

Для проведения мероприятия Новосибирск был выбран неслучайно. В Новосибирской области накоплен уникальный опыт астрономических исследований, а многие учителя-практики не прекращали преподавать астрономию. Большой новосибирский планетарий — самый крупный астрофизический центр за Уралом.

Справка. В 2017/2018 учебном году астрономия вернулась в российские школы после долгого перерыва. Это объясняется не только необходимостью подготовки специалистов для сохранения России статуса космической державы, но и тем, что астрономия дает школьникам целостное научное представление о мире.

Летом 2017 года издательством «Просвещение» был выпущен учебник астрономии Виктора Чаругина, подготовленный с учетом последних достижений мировой науки. В марте 2018 года вышло второе дополненное издание этого учебника. «Именно Новосибирская область стала первой территорией России, от которой мы получили конструктивные и очень полезные замечания по доработке учебника. Многие из них были учтены», — отметила заместитель управляющего директора «Просвещения» Ольга Котляр.

Согласно опросам ВЦИОМ, в 2007 году 29% россиян считали, что Солнце вращается вокруг Земли, а в 2011 году уже 33% россиян придерживались этой точки зрения. Ранее корреспондент VN.ru обсудил с директором Большого новосибирского планетария Сергеем Масликовым, почему среди сибиряков в последнее время стала популярна теория «плоской Земли».

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