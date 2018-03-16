В день выборов в Челябинске пустят дополнительный транспорт

В Тракторозаводском районе такой транспорт будет следовать по маршруту: пос. Развязка, Мехколонна, ул. Конструктора Духова, ул. Сергея Герасимова, ул. Зальцмана, ул. Эльтонская 2-я (до городской клинической поликлиники № 8) и далее в обратном направлении.

В Ленинском районе один автобус будет двигаться по направлению: пос. Сухомесово — ул. Новороссийская, 8 (Школа № 146) и еще один по маршруту: 6-й Целинный Переулок и ул. Электровозная 4-я — остановочный пункт «Солнечный берег» (ул. Новороссийская, 136 — школа № 130).

В Курчатовском районе также пустят дополнительный автобус по маршруту: Комсомольский проспект 109, 109а — филиал Лицея № 35, ул. Салавата Юлаева, 3б.