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09:43 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В день выборов в Челябинске пустят дополнительный транспорт

В воскресенье, 18 марта, в областном центре выйдут в рейсы дополнительные бесплатные автобусы, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В Тракторозаводском районе такой транспорт будет следовать по маршруту: пос. Развязка, Мехколонна, ул. Конструктора Духова, ул. Сергея Герасимова, ул. Зальцмана, ул. Эльтонская 2-я (до городской клинической поликлиники № 8) и далее в обратном направлении.

В Ленинском районе один автобус будет двигаться по направлению: пос. Сухомесово — ул. Новороссийская, 8 (Школа № 146) и еще один по маршруту: 6-й Целинный Переулок и ул. Электровозная 4-я — остановочный пункт «Солнечный берег» (ул. Новороссийская, 136 — школа № 130).

В Курчатовском районе также пустят дополнительный автобус по маршруту: Комсомольский проспект 109, 109а — филиал Лицея № 35, ул. Салавата Юлаева, 3б.

В Советском районе от поселков Водрем-40, Старосмолинские каменные карьеры и Дмитрия Донского до места голосования — до администрации района по адресу ул. Орджоникидзе, 27а — можно будет добраться на двух автобусах.

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