Знаменитый музыкант Денис Мацуев проголосует на выборах президента в Перми

В Перми 15 марта стартовал Международный фестиваль Дениса Мацуева. В рамках фестиваля 17 марта впервые за последние пять лет состоится сольный концерт знаменитого музыканта в Перми. Для сольника пианист выбрал произведения «золотой классики» — сочинения Петра Ильича Чайковского и Людвига ван Бетховена.

Фестиваль продлится до 18 марта, за эти дни будут даны пять концертов, а также гала-концерт «Новые имена», который составят выступления юных музыкантов, победителей Открытого Всероссийского конкурса «Синяя птица».

18 марта в день закрытия фестиваля пианист проголосует в Перми на выборах президента, сообщает eg.ru.