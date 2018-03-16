Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Светлана Лобода уехала рожать в США
Лавров дал обещание после высылки российских дипломатов Британией
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Британия отреагировала на ответные меры России
На авиабазу в Сирии прилетел российский Ту-204-300
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Знаменитый музыкант Денис Мацуев проголосует на выборах президента в Перми

До 18 марта в краевой столице проходит Международный фестиваль имени выдающегося пианиста.

В Перми 15 марта стартовал Международный фестиваль Дениса Мацуева. В рамках фестиваля 17 марта впервые за последние пять лет состоится сольный концерт знаменитого музыканта в Перми. Для сольника пианист выбрал произведения «золотой классики» — сочинения Петра Ильича Чайковского и Людвига ван Бетховена.

Фестиваль продлится до 18 марта, за эти дни будут даны пять концертов, а также гала-концерт «Новые имена», который составят выступления юных музыкантов, победителей Открытого Всероссийского конкурса «Синяя птица».

18 марта в день закрытия фестиваля пианист проголосует в Перми на выборах президента, сообщает eg.ru.

В избирательной комиссии Прикамья заявили, что знают о желании Дениса Мацуева проголосовать в краевом центре. Напомним, что на любой удобный участок может прийти каждый, кто воспользовался услугой «Мобильный избиратель».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Геофизик Живаго
Во Владивостоке котенка леопарда Милашу воспитывает подружка-овчарка
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь