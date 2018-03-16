Знаменитый музыкант Денис Мацуев проголосует на выборах президента в Перми
До 18 марта в краевой столице проходит Международный фестиваль имени выдающегося пианиста.
До 18 марта в краевой столице проходит Международный фестиваль имени выдающегося пианиста.
В Перми 15 марта стартовал Международный фестиваль Дениса Мацуева. В рамках фестиваля 17 марта впервые за последние пять лет состоится сольный концерт знаменитого музыканта в Перми. Для сольника пианист выбрал произведения «золотой классики» — сочинения Петра Ильича Чайковского и Людвига ван Бетховена.
Фестиваль продлится до 18 марта, за эти дни будут даны пять концертов, а также
18 марта в день закрытия фестиваля пианист проголосует в Перми на выборах президента, сообщает eg.ru.
В избирательной комиссии Прикамья заявили, что знают о желании Дениса Мацуева проголосовать в краевом центре. Напомним, что на любой удобный участок может прийти каждый, кто воспользовался услугой «Мобильный избиратель».
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