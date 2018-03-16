В Керчи, Евпатории и Феодосии 18 марта ограничат продажу алкоголя

В Керчи, Евпатории и Феодосии запретили продавать спиртное в местах праздничных, массовых мероприятий. Запрет касается одного дня — 18 марта. В этот день крымчане пойдут не только на избирательные участки, но и на концерты, народные гуляния.

Так, в Керчи с 10:00 спиртное не будут продавать во всех магазинах и прочих «точках» вблизи площади Ленина. В Феодосии — в районе Привокзальной площади, но не с 10 часов утра, а вечером, за два часа до начала концерта (примерно, с 18:00). В Евпатории также придерживаются правила ограничения «два часа до, два часа после». О каких-то запретах на продажу алкогольной продукции в других городах Крыма пока не сообщается.