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09:55 (мск), источник: КрымPress

В Керчи, Евпатории и Феодосии 18 марта ограничат продажу алкоголя

Ограничение действует в местах проведения массовых мероприятий.

В Керчи, Евпатории и Феодосии запретили продавать спиртное в местах праздничных, массовых мероприятий. Запрет касается одного дня — 18 марта. В этот день крымчане пойдут не только на избирательные участки, но и на концерты, народные гуляния.

Так, в Керчи с 10:00 спиртное не будут продавать во всех магазинах и прочих «точках» вблизи площади Ленина. В Феодосии — в районе Привокзальной площади, но не с 10 часов утра, а вечером, за два часа до начала концерта (примерно, с 18:00). В Евпатории также придерживаются правила ограничения «два часа до, два часа после». О каких-то запретах на продажу алкогольной продукции в других городах Крыма пока не сообщается.

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