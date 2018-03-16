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09:31 (мск), источник: Губерния онлайн

В истории с золотым браслетом из хабаровского магазина разбираются полицейские

Местный житель, который собирался купить украшение, усомнился в его подлинности.

В Хабаровске полицейские ведут расследование, связанное с браслетом Cartier — его изъяли в магазине торгового дома «Золотая Русь». К правоохранителям обратился покупатель, заподозривший, что украшение может быть подделкой, сообщает портал «Губерния».

Жалобу в полицию подал хабаровчанин Александр Исаев. По словам мужчины, он хотел купить себе подарок на день рождения и в одном из ювелирных магазинов обратил внимание на золотой браслет. На украшении стоимостью 325 тысяч рублей была надпись Cartier. Цена показалась Александру высокой, и он решил заказать такое же изделие напрямую у производителя — всемирно известной французской компании.

«На официальном сайте увидел, что в линейке нет такой продукции, и цена оригинальной продукции в десятки раз выше. И у меня закралось обоснованное сомнение в оригинальности данной продукции, о чем я сообщил в полицию», — сказал Александр Исаев.

Правоохранители отреагировали на сообщение.

«Участковыми уполномоченными отдела полиции № 6 УМВД России по городу Хабаровску возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ — “Незаконное использование средств индивидуализации товаров”», — рассказали в краевом УМВД.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор «Золотой Руси» Евгений Шевелев.

«Этот золотой браслет 585-й пробы был сдан в скупку частным лицом. По ошибке товароведа попал в розницу в отдел, где реализуется б/у товар со скидкой 50%. Но это значительно дешевле обычных розничных цен», — отметил Евгений Шевелев.

О случившемся известили и московскую компанию, которая представляет в России интересы бренда Cartier. Полицейские отправили специалистам фотографии золотого браслета и получили ответ.

«Браслет, представленный для исследования, обладает следующими признаками контрафактности: материалы, из которых выполнены изделия, не соответствуют оригинальным. Обнаруженная продукция отсутствует в линейке, производимой правообладателем», — заключили эксперты.

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В истории с золотым браслетом из хабаровского магазина разбираются полицейские
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