В истории с золотым браслетом из хабаровского магазина разбираются полицейские
Местный житель, который собирался купить украшение, усомнился в его подлинности.
Местный житель, который собирался купить украшение, усомнился в его подлинности.
В Хабаровске полицейские ведут расследование, связанное с браслетом Cartier — его изъяли в магазине торгового дома «Золотая Русь». К правоохранителям обратился покупатель, заподозривший, что украшение может быть подделкой, сообщает портал «Губерния».
«На официальном сайте увидел, что в линейке нет такой продукции, и цена оригинальной продукции в десятки раз выше. И у меня закралось обоснованное сомнение в оригинальности данной продукции, о чем я сообщил в полицию», — сказал Александр Исаев.
Правоохранители отреагировали на сообщение.
«Участковыми уполномоченными отдела полиции № 6 УМВД России по городу Хабаровску возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ — “Незаконное использование средств индивидуализации товаров”», — рассказали в краевом УМВД.
«Этот золотой браслет 585-й пробы был сдан в скупку частным лицом. По ошибке товароведа попал в розницу в отдел, где реализуется б/у товар со скидкой 50%. Но это значительно дешевле обычных розничных цен», — отметил Евгений Шевелев.
О случившемся известили и московскую компанию, которая представляет в России интересы бренда Cartier. Полицейские отправили специалистам фотографии золотого браслета и получили ответ.
«Браслет, представленный для исследования, обладает следующими признаками контрафактности: материалы, из которых выполнены изделия, не соответствуют оригинальным. Обнаруженная продукция отсутствует в линейке, производимой правообладателем», — заключили эксперты.
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