Летом в красноярском зоопарке будет больше точек общепита и зон отдыха

Источник: Агентство «Москва»

Жители Красноярска пожаловались, что им не хватает кафешек и зон отдыха на территории зоопарка «Роев ручей». мнение горожан было услышано, уже этим летом парк ждут большие перемены, сообщили в мэрии.

Так, по просьбам посетителей в парке откроется комната материи и ребенка. В помещении будет пеленальный столик, горячая и холодная вода, санузел. Также для мам с колясками все тротуары оборудовали удобными пандусами.

«В зоопарке появится больше лавочек и скамеек, сидя на которых, можно полюбоваться на цветы. Станет больше точек общепита, а также беседок, где можно пообедать. Не разочарует посетителей и программа — наряду с развлекательными мероприятиями запланировано много познавательных экскурсий, в ходе которых предусмотрено и контактное общение с животными», — отметили в пресс-службе «Роева ручья».