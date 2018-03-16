Жители Хабаровского края проголосуют на 700 участках за изменения в школах

Источник: Восток Медиа

Принять участие сможет любой человек, достигший 18-летнего возраста и имеющий при себе паспорт. В каждом из 700 пунктов будут работать волонтёры, которые проводят желающих проголосовать в отдельное помещение, выделенное под школьный опрос. Накануне во всех школах региона прошли родительские собрания и классные часы, на которых педагоги объясняли плюсы и минусы разных систем обучения.

«У нас прошло общешкольное родительское собрание, на котором присутствовали члены родительских комитетов и руководство школы уже предметно разъясняла оба вопроса. Кроме того, педагоги проводили классные часы, отвечая на все интересующие вопросы. У родителей есть огромное желание повлиять на модель обучения, сделать её лучше для своих детей и почувствовать себя реальным участником образовательного процесса», — рассказал заместитель директора средней школы № 16 рабочего посёлка Заветы Ильича Сергей Ляшко.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, специалисты проанализируют результаты опроса до 30 марта и отправят их в муниципальные образования. Окончательное решение остаётся за руководством школы.