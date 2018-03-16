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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские обманутые дольщики выйдут на «бездомный флешмоб»

Дом на улице Галущака, 15 строится уже больше восьми лет.

Дольщики новосибирского ЖСК Галущака, 15 выйдут в пятницу, 16 марта, на «бездомный флешмоб». Пикет пройдет в 18:00 у фонтана на площади Ленина.

— Прошло два месяца после обещаний власти о перезапуске достройки нашего дома и так ничего и не сдвинулось с мертвой точки. Кроме обещаний и препирательств чиновников на совещаниях и в кулуарах, мы не видим никакой помощи, — рассказывает организатор пикета Любовь Матеркина.

Сейчас 330 семей, которые должны были въехать в эти квартиры, продолжают снимать жилье и выплачивать при этом ипотечные кредиты, взятые, как оказалось, на долгострой.

Напомним, дом на улице Галущака, 15 строится больше восьми лет. Строительство застройщик группы компаний «Обь Регион» — «Главновосибирскстрой-2» — прекратил в 2013-ом. А уже в следующем году в отношении него ввели процедуру банкротства. В отношении учредителей возбуждено уголовное дело, однако до сих пор в пользу дольщиков ничего не взыскано.

В начале 2016 года здание передали в ЖСК. Оно находится в высокой степени готовности — 85%. Но инвестора, который бы завершил работы, так и не нашлось.

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