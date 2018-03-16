Новосибирские обманутые дольщики выйдут на «бездомный флешмоб»
Дом на улице Галущака, 15 строится уже больше восьми лет.
Дом на улице Галущака, 15 строится уже больше восьми лет.
Дольщики новосибирского ЖСК Галущака, 15 выйдут в пятницу, 16 марта, на «бездомный флешмоб». Пикет пройдет в 18:00 у фонтана на площади Ленина.
— Прошло два месяца после обещаний власти о перезапуске достройки нашего дома и так ничего и не сдвинулось с мертвой точки. Кроме обещаний и препирательств чиновников на совещаниях и в кулуарах, мы не видим никакой помощи, — рассказывает организатор пикета Любовь Матеркина.
Сейчас 330 семей, которые должны были въехать в эти квартиры, продолжают снимать жилье и выплачивать при этом ипотечные кредиты, взятые, как оказалось, на долгострой.
Напомним, дом на улице Галущака, 15 строится больше восьми лет. Строительство застройщик группы компаний «Обь Регион» — «Главновосибирскстрой-2» — прекратил в 2013-ом. А уже в следующем году в отношении него ввели процедуру банкротства. В отношении учредителей возбуждено уголовное дело, однако до сих пор в пользу дольщиков ничего не взыскано.
В начале 2016 года здание передали в ЖСК. Оно находится в высокой степени готовности — 85%. Но инвестора, который бы завершил работы, так и не нашлось.
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