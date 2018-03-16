Волгоградцев ожидает потепление и дождь

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 16 марта на большей части области ночью и днем ожидаются дожди, причем переходящие в снег.

Утром возможны туман и гололед. Ветер будет южный и юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с.