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10:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев ожидает потепление и дождь

В регионе в ближайшие дни прогнозируется плюсовая температура воздуха, отмечает Волгоградский ЦГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 754 мм рт. ст. 3 м/с

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 16 марта на большей части области ночью и днем ожидаются дожди, причем переходящие в снег.

Утром возможны туман и гололед. Ветер будет южный и юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3…-2ºС, местами до -7ºС. Днем потеплеет до 0…+5ºС, с понижением во второй половине дня до 0…-5ºС.

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