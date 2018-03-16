Волгоградцев ожидает потепление и дождь
В регионе в ближайшие дни прогнозируется плюсовая температура воздуха, отмечает Волгоградский ЦГМС.
В регионе в ближайшие дни прогнозируется плюсовая температура воздуха, отмечает Волгоградский ЦГМС.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 16 марта на большей части области ночью и днем ожидаются дожди, причем переходящие в снег.
Утром возможны туман и гололед. Ветер будет южный и
Температура воздуха ночью составит +3…-2ºС, местами до -7ºС. Днем потеплеет до 0…+5ºС, с понижением во второй половине дня до 0…-5ºС.
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